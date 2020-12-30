Demirtaş'a özgürlük isteyenlere "Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?" diye haykırdı: Bakan Soylu o anları paylaştı

Diyarbakır'da ve bazı illerde terör örgütü PKK'ya karşı büyük bir başarıyla yürütülen annelerin nöbeti sürüyor.
Eli kanlı örgüt PKK tarafından kaçırılan evladı için HDP il binası önünde nöbet tutan anne, Selahattin Demirtaş'a özgürlük istenmesine tepki gösterdi. Acılı anne "Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da acılı annenin haykırışını sosyal medyadan paylaştı.
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Evlat nöbetindeki acılı anneden 'Demirtaş' tepkisi: Benim küçük kızımın özgürlüğü nerede?
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Evladı PKK tarafından dağa kaçırılan bir anne Selahattin Demirtaş'a özgürlük istenmesine sitem ederek, 'Benim küçük kızımın özgürlüğü nerede? Benim Ceylan'ım da bu ülkede öğretmen olacaktı. O küçücük çocuklara eğitim verecekti' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Demirtaş' tepkisi: Yetki sahibi olsalar bu terörist destekçisini serbest bırakacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. AİHM'in Demirtaş kararına CHP'nin tavrını eleştiren Erdoğan, 'Kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Arkasında durdukları kim? İddianameye göre 37 adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 295 hırsızlık, 15 yağma, 308 işyeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk Bayrağı'nı yakma ve Atatürk'ü Koruma Kanuna muhalefet suçunun işlendiği 6-8 olaylarının baş sorumlusu. Lafa gelince her fırsatta Atatürk'ün partisiyiz diye övünen bu kişiler kendilerine 'Mustafa Kemal'in askerleri değil it sürüsünüz' diyene ses çıkaramamışlardır' şeklinde konuştu.
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CHP'li Aydoğan: AİHM'nin Demirtaş kararının uygulamayın da göreyim açlıktan ölürsünüz
CHP Antalya Milletvekili Turan Aydoğan TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında AİHM'nin verdiği tartışmalı kararı savundu. Aydoğan 'Hadi uygulamayın da görelim. Açlıktan ölürsünüz, köpeksiz köyde değneksiz dolaşamazsınız' ifadelerini kullandı.
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Evlat nöbetindeki anneleri görmezden gelen muhalefetten terör destekçisi Demirtaş'a tam destek
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı' kararının uygulanması için muhalefetten açıklama üstüne açıklama geliyor. HDP'nin 'Demirtaş için birlik olalım' çağrısına kayıtsız kalmayarak, 'Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen terör destekçisine arka çıkanlar arasında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yine CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve Sezgin Tanrıkulu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'yla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu var.
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Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk üzerinden Selahattin Demirtaş'ı savundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti İçi Eğitim Birimi'nin 100. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaorğlu, Mustafa Kemal Atatürk üzerinden, Selahattin Demirtaş'ı savundu. Kılıçdaroğlu, 'Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir sana pabuç bırakmaz.' dedi.