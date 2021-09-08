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POLİTİKA

Muhalefetin '3 bin Afgan Türk vatandaşı yapıldı' iddiasına yalanlama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Parti vekili Aytun Çıray tarafından ortaya atılan "ABD, bedeli karşılığında 3 bin Afgan'ı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırdı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Müdürlükten yapılan açıklamada, vatandaşlık için ikamet izni, evlilik gibi prosedür detayları hatırlatılarak, "İddialar kesinlikle doğru değildir. Türk vatandaşlığı mevzuatına göre taksitle ödeme usulü ile herhangi bir şekilde vatandaşlık kazanılması mümkün değildir." denildi.

Haber Merkezi AA
Faik Öztrak ve Aytun Çırayın 3 bin Afgan Türk vatandaşı yapıldı iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yalanlama
Aytun Çıray - Faik Öztrak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Parti vekili Aytun Çıray, ABD'nin, bedeli karşılığında 3 bin Afganlı'yı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırdığını öne sürdü.

MUHALEFETE YALANLAMA

İddialara ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre, yabancının, "Türkiye'de 5 yıl kesintisiz geçerli ikamet izniyle bulunması veya bir Türk vatandaşı ile 3 yıl evli olması ya da Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım gerçekleştirmesi halinde bizzat kendisi veya resmi vekili ile başvurması üzerine milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel bir hali bulunmaması" şartıyla Türk vatandaşlığını kazanabildiği hatırlatıldı.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL TAKSİT USULÜ DİYE BİR ŞEY YOK"

"ABD'nin, bedeli karşılığında 3 bin Afgan'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptırdığı" yönünde iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, ayrıca iddia edildiği gibi, Türk vatandaşlığı mevzuatına göre, "taksitle ödeme usulü" ile herhangi bir şekilde vatandaşlık kazanılmasının mümkün olmadığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Kaynağı belli olmayan, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan iddiaları kamuoyu ile paylaşarak, kurumları rencide etmek, itibarını zedelemek ve milletimizi bu asılsız bilgiler ile yanıltmak kabul edilebilir değildir. Daha önce de benzer iddialar defalarca kez ortaya atılmış, tüm bu asılsız iddialar somut belge ve veriler ile çürütülmüştür." ifadesine de yer verildi.

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