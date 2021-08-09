Gündem CHP Sözcüsü Faik Öztrak 34 yıllık yalanı tekrarladı
POLİTİKA

CHP Sözcüsü Faik Öztrak 34 yıllık yalanı tekrarladı

Bodrum Güvercinlik'te 1987 yılında Bakanlar Kurulu tarafından 'Turizm Tesis Alanı' ilan edilen ve imara açılan alandaki otellerin görüntüsü, her yangın sonrası algı çalışması için kullanılıyor. Son olarak CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bu yalanı tekrarladı. Pina yarımadasının fotoğraflarını göstererek, 2007 yılında yaşanan yangın sonrası verilen izinle bölgeye otel yapıldığı çarpıtmasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak 34 yıllık yalanı tekrarladı
Faik Öztrak

Her yangın sonrası, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından otellere verildiği öne sürülen Bodrum'daki Pina yarımadası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu tarafından 'Turizm Tesis Alanı' olarak ilan edildi. 1991 yılından itibaren de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilen ihaleyle ruhsatlandırılmış bir alan.

ALGI İÇİN KULLANILIYOR

Bu gerçeğe rağmen, otellerin görüntüsü her yangın sonrası algı çalışması için kullanılıyor. Özellikle sosyal medyada 2007 yılında bölgede çıkan yangın hatırlatılarak "Otel inşa etmek için yangın çıkarıldı" deniliyor.

YALANI TEKRARLADI

Bu çarpıtmayı bu kez CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak dillendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı sonrası açıklamalarda bulunan Öztrak, "2007’de Muğla Milas’ta Güvercinlik Koyu’nda yangın çıktı. Ardından bu alana oteller konduruldu. Ne Anayasa dinlendi, ne vicdan" ifadelerini kullandı.

Her yangın sonrası 'otel için yakıldı' diye paylaşılan Bodrum'daki bölge 1987'den beri turizm tesis alanı
GÜNDEM
Her yangın sonrası 'otel için yakıldı' diye paylaşılan Bodrum'daki bölge 1987'den beri turizm tesis alanı
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