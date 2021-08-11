Gündem İYİ Partili Çıraydan HES patladı provokasyonu Valilik yalanlamasına rağmen paylaştı
POLİTİKA

İYİ Partili Çıray'dan 'HES patladı' provokasyonu: Valilik yalanlamasına rağmen paylaştı

İYİ Parti vekili Aytun Çıray, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketini fırsat bilerek bir provokasyona imza attı. "Hidroelektrik santralleri (HES) patladı" iddialarına ilişkin Kastamonu Valiliğinden yalanlama yapılmasına rağmen asılsız iddiaları sosyal medyadan körükleyen Çıray, "Şimdi HES patladı. Kastamonu Bozkurt ilçesine geçmiş olsun diliyorum. Başları sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Aytun Çıraydan Kastamonuda HES patladı provokasyonu: Valilik yalanlamasına rağmen paylaştı
İYİ Partili Aytun Çıray

Kastamonu’da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebi ile birçok ilçe ve köy merkezi sular altında kaldı, dereler taştı.

Ekipler, mağdur olan vatandaşlara ulaşmak için sahada yoğun çaba sarf ederken, sosyal medya üzerinden yine asılsız ithamlarla algı çalışmaları yapıldı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sel felaketini fırsat bilip yeni bir provokasyona imza attı.

Çıray, Twitter hesabından, "HES yapılmaması için bilim insanlarından da destek alarak büyük mücadele vermişlerdi.. Dinletemediler. Şimdi HES patladı. Kastamonu Bozkurt ilçesine geçmiş olsun diliyorum. Başları sağ olsun. Dinlemeyenlere yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Valiliğin 'yalanlama' açıklamasının ardından paylaştı

Kastamonu Valiliği, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'HES patladı' iddialarını yalanladı.

Kastamonu Valiliği'nden 'HES patladı' iddiasına yalanlama
GÜNDEM
Kastamonu Valiliği'nden 'HES patladı' iddiasına yalanlama

Valilikten yapılan açıklamada, "Bozkurt ilçemizde aşırı yağılar nedeniyle ilçedeki HES’in patladığı yönünde sosyal medyada bir takım yanlış bilgiler yer almaktadır. Bu haber doğru olmayıp aşırı yağışa bağlı su taşkınları yaşanmakta ve tüm birimlerimizle müdahale edilmektedir." denildi.

Valiliğin 16.00'da yaptığı açıklamaya rağmen, Çıray'ın söz konusu paylaşımı 16.11'de yapması dikkat çekti.

İYİ Partili Koray Aydın’dan Çıray’a sert sözler: Yalancı ve etkisiz elemansın
GÜNDEM
İYİ Partili Koray Aydın’dan Çıray’a sert sözler: Yalancı ve etkisiz elemansın

İYİ Partili Aytun Çıray Kızılay'ı hedef aldı
GÜNDEM
İYİ Partili Aytun Çıray Kızılay'ı hedef aldı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal bildiriye destek: Altına imzamı atıyorum
GÜNDEM
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal bildiriye destek: Altına imzamı atıyorum

İYİ Partili Çıray teravih namazı için 'bidat' dedi
GÜNDEM
İYİ Partili Çıray teravih namazı için 'bidat' dedi
Abone Ol Google News
Ağaçlar PKKnın emriyle yakıldı

'Ağaçlar PKK'nın emriyle yakıldı'

​PKK'dan kaçan Biçer örgütün kirli yüzünü anlattı.
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem.
Sosyal medyayaolumlu bakmıyorum

'Sosyal medyaya
olumlu bakmıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

​İçişleri Bakanlığı'ndan sel bölgesindeki vatandaşlara uyarı.

Bozkurt savaş alanı gibi

Bozkurt savaş alanı gibi

​Sel sularına kapılan 5 kişi yaşamını yitirdi.

​Bozkurt Belediye Başkanı Yanık: İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz.

Antalya'yı duman kapladı

Antalya'yı duman kapladı

Burdur'da çıkan orman yangını neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.