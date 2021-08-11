İYİ Partili Çıray'dan 'HES patladı' provokasyonu: Valilik yalanlamasına rağmen paylaştı

Kastamonu’da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebi ile birçok ilçe ve köy merkezi sular altında kaldı, dereler taştı.

Ekipler, mağdur olan vatandaşlara ulaşmak için sahada yoğun çaba sarf ederken, sosyal medya üzerinden yine asılsız ithamlarla algı çalışmaları yapıldı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sel felaketini fırsat bilip yeni bir provokasyona imza attı.

Çıray, Twitter hesabından, "HES yapılmaması için bilim insanlarından da destek alarak büyük mücadele vermişlerdi.. Dinletemediler. Şimdi HES patladı. Kastamonu Bozkurt ilçesine geçmiş olsun diliyorum. Başları sağ olsun. Dinlemeyenlere yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Valiliğin 'yalanlama' açıklamasının ardından paylaştı

Kastamonu Valiliği, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'HES patladı' iddialarını yalanladı.

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GÜNDEM Kastamonu Valiliği'nden 'HES patladı' iddiasına yalanlama

Valilikten yapılan açıklamada, "Bozkurt ilçemizde aşırı yağılar nedeniyle ilçedeki HES’in patladığı yönünde sosyal medyada bir takım yanlış bilgiler yer almaktadır. Bu haber doğru olmayıp aşırı yağışa bağlı su taşkınları yaşanmakta ve tüm birimlerimizle müdahale edilmektedir." denildi.

Valiliğin 16.00'da yaptığı açıklamaya rağmen, Çıray'ın söz konusu paylaşımı 16.11'de yapması dikkat çekti.

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