Fetih coşkusu bu yıl bir başka

Binlerce yıllık tarihi olan ve medeniyetlerin eşiği olarak bilinen İstanbul, 568 yıl önce fethedildi. Orta Çağ’ın en güçlü kara ve deniz kaleleri, Fatih Sultan Mehmet’in kuşatma teknikleri, ateşli silahları ve düzenli askeri gücü karşısında yenilmiş oldu. Konstantinopolis’in fethi ile 1058 yıllık Bizans İmparatorluğu sona erdi, Orta Çağ kapandı ve Yeni Çağ başladı. Adı artık İstanbul olacak Konstantinopolis, Osmanlı Devleti’nin yeni başkenti oldu. O gün bu topraklara giren Osmanlı adaleti ve İslam hoşgörüsüyle İstanbul için yeni bir dönem başladı.

İSTANBUL’A 2 MANEVİ MİRAS

Hazreti Peygamber’in “İstanbul (Konstantiniyye) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur” müjdesiyle Mekke, Medine ve Kudüs’e kardeş olan İstanbul, fethinin 568. yıldönümüne iki önemli manevi mirasla girdi. Fethin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl aradan sonra aslına döndü ve yapımı için 2 asır beklenen Taksim Camii açıldı.

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86 YIL SONRA PRANGALARI KIRILDI

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettiğinde şehrin en büyük kilisesi olan Ayasofya, fetih sembolü olarak camiye çevrildi. Fatih Sultan Mehmet Han, fetihten sonraki ilk cuma olan 1 Haziran 1453’te cuma namazını Ayasofya’da kıldı. Ardından 482 yıl boyunca cami olarak kalan Ayasofya’nın kaderi Osmanlı’nın yıkılıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla yeniden değişti. 1934’te alınan kararla müzeye çevrilen Ayasofya’nın prangaları, 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020’de kırıldı ve yeniden ibadete açıldı. Fethin sembolünü, fethin 568. yıldönümünde vatandaşlar da yalnız bırakmadı. “Fethin Şafağında Ayasofya’da Buluşuyoruz” başlığıyla düzenlenen programı dolayısıyla pek çok vatandaş sabah namazında Ayasofya’ya akın etti.

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FETHE HEDİYE OLDU

Sadece Ayasofya’nın aslına dönmesi değil, yapımı büyük siyasi krizlere neden olan Taksim Camii’nin açılışı da fethin bu yıldönümünü daha da özel kıldı. Yapımına Topçu Kışlasındaki camiinin yıkılmasının ardından Cumhuriyetin ilk yıllarında karar verilen, ancak darbelere ve siyasi krizlere kurban giden Taksim Camii’nin 2017 yılında temeli atıldı. 4 yılda tamamlanan cami, fethe hediye olarak yine bir cuma gününde ibadete açıldı.

HÜRMETLE YAD EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümünü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarihimizin en ihtişamlı zaferlerinden biri olan İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, bu eşsiz şehri medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve şanlı ordusunu rahmetle, hürmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın paylaşımında, Hz. Muhammed’in “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.” hadisi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi görseli de yer aldı.

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