Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanın fetih mesajı Yunanı rahatsız etti Yangına körükle gidiyor
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'fetih' mesajı Yunan'ı rahatsız etti: Yangına körükle gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı. Söz konusu paylaşım, Yunanistan'da yayın yapan Ta Nea isimli gazeteyi rahatsız etti. Konuya ilişkin gazetede yer alan haberde, "Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'ı ziyaret etmeye hazırlanırken Erdoğan, yangına körükle gidiyor." denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğanın fetih mesajı Yunanı rahatsız etti: Yangına körükle gidiyor
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İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, kent genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da gün içinde yaptığı paylaşımla, Fatih Sultan Mehmet ve şanlı ordusunu yad etti.

Erdoğan'ın paylaşımı ise Yunanistan medyasını kızdırdı.

"Erdoğan yangına körükle gidiyor"

Ülkede yayın yapan Ta Nea isimli gazete, Yunanistan ile Türkiye arasında yapılacak görüşme öncesi bu açıklamanın "kasıtlı" olarak yapıldığını öne sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan’ı ziyaret etmeye hazırlanırken Erdoğan'ın "yangına körükle gittiğini" ifade eden gazete, "Erdoğan, ziyaretten saatler önce İstanbul ile ilgili son derece provokatif bir mesaj yayınladı." ifadelerine yer verdi.

Sky mapping İstanbul'a çok yakıştı
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Sky mapping İstanbul'a çok yakıştı
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Etkinlik kapsamında Galata Kulesi'nde ışık ve video haritalama (sky mapping) teknolojisiyle gösteri gerçekleştirildi.

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