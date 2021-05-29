Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'fetih' mesajı Yunan'ı rahatsız etti: Yangına körükle gidiyor

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, kent genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da gün içinde yaptığı paylaşımla, Fatih Sultan Mehmet ve şanlı ordusunu yad etti.

Tarihimizin en ihtişamlı zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünü tebrik ediyorum.



Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, bu eşsiz şehri medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve şanlı ordusunu rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/Qcoc02KtM1 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 29, 2021

Erdoğan'ın paylaşımı ise Yunanistan medyasını kızdırdı.

"Erdoğan yangına körükle gidiyor"

Ülkede yayın yapan Ta Nea isimli gazete, Yunanistan ile Türkiye arasında yapılacak görüşme öncesi bu açıklamanın "kasıtlı" olarak yapıldığını öne sürdü.

REKLAM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan’ı ziyaret etmeye hazırlanırken Erdoğan'ın "yangına körükle gittiğini" ifade eden gazete, "Erdoğan, ziyaretten saatler önce İstanbul ile ilgili son derece provokatif bir mesaj yayınladı." ifadelerine yer verdi.

DÜNYA Yunanistan yasta: Atina Ayasofya yüzünden çılgına döndü

DÜNYA Yunanistan da Sözcü gibi rahatsız: Erdoğan'ın sözleri gündem oldu