İstanbul'da 'Fetih Koşusu' düzenlendi

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hareket Spor Kulübü Derneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi birlikteliğinde Edirnekapı Mihrimah Sultan Camiinde kılınan Cuma namazı sonrası Mihrimah Sultan Camii önünden start verildi.
Fevzi Paşa Caddesi istikametinde devam eden sporcular, Fatih Sultan Mehmet'in kabrini selamlayarak, Fatiha okudular. Ardından Saraçhane Parkı üzerinden Vezneciler, Beyazıt Meydanını takip edip, Sultan Abdülhamit Han'ın kabrini selamlayarak Ayasofya'ya ulaştılar.
- Koşu sonrası Katılımcılara hatıra madalyası verilerek program sona erdi.