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İSTANBUL

Fethin 568'inci yıl dönümü kutlamaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Fetih Kupası programına bir mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Fetih heyecanının gençlerimizin yüreklerini dalga dalga sardığına inanıyorum" dedi. Düzenlenen törenlerde ilk kez sky mapping gösterisi denenecek. Kutlamalar, Ayasofya'da Fetih Suresi tilaveti ve Galata Kulesi'ndeki gösterilerle sürecek.

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​Fethin 568inci yıl dönümü kutlamaları | İstanbulda fetih kutlamaları canlı yayın izle |
İstanbul'da fetih kutlamaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıl dönümü kutlamalarının canlı yayını başladı.

Fethin yıl dönümü nedeniyle bir video mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ecdadımızın hatırasına mirasına sahip çıkıyoruz

İstanbul’un Fethi’nin 568. yılı vesilesiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Fetih Kupası’nda yarışan, geleneksel spor dallarımıza sahip çıkan gençlerimizin her birine teşekkürlerimi iletiyorum.

Fetih heyecanının gençlerimizin yüreklerini dalga dalga sardığına inanıyorum.

Hizmetlerimizle İstanbul'u güzelleştirerek emaneti koruyoruz.

Ayasofya'yı ibadete açarak ecdadın mirasına sahip çıktık.

Okçularımızla yazdığımız destanı SİHA'larımızla tekrarlıyoruz.

Fahrettin Altun'dan paylaşım

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Saatler 20.53’ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajıyla başlayacak kutlamalarımız, Ayasofya'da Fetih Suresi tilaveti, Galata Kulesi ve Ayasofya Camii'nde ilk kez denenecek sky mapping gösterisi ile devam edecek. İstanbul bayramını tüm ihtişamıyla kutlayacak." ifadelerini kullandı.

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