Fethin 568'inci yıl dönümü kutlamaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıl dönümü kutlamalarının canlı yayını başladı.

Fethin yıl dönümü nedeniyle bir video mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ecdadımızın hatırasına mirasına sahip çıkıyoruz

İstanbul’un Fethi’nin 568. yılı vesilesiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Fetih Kupası’nda yarışan, geleneksel spor dallarımıza sahip çıkan gençlerimizin her birine teşekkürlerimi iletiyorum.

Fetih heyecanının gençlerimizin yüreklerini dalga dalga sardığına inanıyorum.

Hizmetlerimizle İstanbul'u güzelleştirerek emaneti koruyoruz.

Ayasofya'yı ibadete açarak ecdadın mirasına sahip çıktık.

Okçularımızla yazdığımız destanı SİHA'larımızla tekrarlıyoruz.

İstanbul’un Fethi’nin 568. yılı vesilesiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Fetih Kupası’nda yarışan, geleneksel spor dallarımıza sahip çıkan gençlerimizin her birine teşekkürlerimi iletiyorum. pic.twitter.com/Gs2WaNrhmi REKLAM May 29, 2021

Fahrettin Altun'dan paylaşım

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Saatler 20.53’ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajıyla başlayacak kutlamalarımız, Ayasofya'da Fetih Suresi tilaveti, Galata Kulesi ve Ayasofya Camii'nde ilk kez denenecek sky mapping gösterisi ile devam edecek. İstanbul bayramını tüm ihtişamıyla kutlayacak." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Tarihin akışını değiştiren zafer: İstanbul'un fethinin 568. yılı