Gündem Gaziantepe ikinci dalga uyarısı Yoğun kar yağışı öncesi belediye başkanları toplandı
GAZİANTEP

Gaziantep'e 'ikinci dalga' uyarısı: Yoğun kar yağışı öncesi belediye başkanları toplandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yarından itibaren 1 hafta boyunca kentte yoğun kar beklendiğini bildirdi.

Gaziantep’te beklenen ikinci dalga kar yağışı öncesinde merkez ilçe belediye başkanları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında toplandı. Mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda beklenen kar yağışında koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla yapılması gerekenler görüşüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Gaziantep haberleri: Dikkat! İkinci kar dalgası geliyor: Belediye başkanları toplandı
Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep karayolu ulaşıma kapanmıştı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yazılı açıklamasında, kent genelinde karla mücadelenin devam ettiğini belirtti. Meteorolojik verilere göre, yarından itibaren kentte yoğun kar yağışı olacağının tahmin edildiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

'BİR HAFTA SÜRECEK'

"22 Ocak Cumartesi gününden itibaren, bir hafta boyunca Gaziantep'e yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar lastiği ya da zinciri takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Tatile gidecek kişiler, yol ve hava durumunu takip etsin lütfen. Ayrıca karla mücadele çalışmalarımız sürüyor. Ana caddeler başta olmak üzere yollarda düzensiz park eden araçlar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Lütfen, kamyon/tır ve binek araçlarınızı uygun yerlere park ediniz. Ulaşımı aksatan araçları trafik ekiplerimiz çekmeye başlayacaklar."

Gaziantep Valisi Davut Gül: Kar nedeniyle otoyolda mahsur kalan iki bin kişi kurtarıldı
GÜNDEM
Gaziantep Valisi Davut Gül: Kar nedeniyle otoyolda mahsur kalan iki bin kişi kurtarıldı

BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANDI

Şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında sorumluluk alanlarında 24 saat çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri beklenen yeni kar yağışı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında TKM’de belediyeler arası koordinasyonun geliştirilmesi için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun katılımıyla toplantı yapıldı. Büyükşehrin ilgili teknik ekibinin de katıldığı toplantıda kentteki son durum değerlendirildi, yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı. Beklenen yeni kar yağışında da iş birliğiyle çalışmaların en üst seviyede süreceğinin altı çizildi.

  • Toplantı öncesi merkez ilçe başkanlarına Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü tarafından TKM hakkında bilgi verilerek, işleyiş anlatıldı.

Gaziantep Valisi: TAG Otoyolu iki saat içinde tamamen açılacak
GÜNDEM
Gaziantep Valisi: TAG Otoyolu iki saat içinde tamamen açılacak

“Birliğimiz ve hızlı hareket etme açısından bu iş birliğini çok önemsiyoruz”

Başkan Fatma Şahin, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Gazi şehrin olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirterek, “Kent bu tarihi dönemde 60’lı yıllardan sonra ilk defa 50 santimetre üstünde karla tanıştı. Aslında kar rahmet, bereket, hayat demek. Bizim kuraklıkla mücadelemiz için önemli. Rabbim rahmetini gönderdi fakat bunun beraberinde yönetilmesi gereken zorluklar ve koordinasyon ihtiyacı doğdu. Bugün iki merkez başkanımızla gelinen durumu değerlendirmek, merkez ilçelerimizin yaptığı çalışmaların Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonunu daha güçlü sağlamak amacıyla toplandık. Buradan ve sahadan aldığımız bilgilerle bundan sonraki süreçte yeni yağacak karda vatandaş memnuniyetini daha da arttıracak, vatandaşın rahatsız olduğu konuları daha da kontrol edebilecek şekilde çalışma yapmak için bir aradayız. Zaman iş, güç birliği, koordinasyon zamanı. Birlik ve hızlı hareket etme açısından bu iş birliğini çok önemsiyoruz” dedi.

“Güçlü bir şekilde çalışmaya devam ettik devam edeceğiz”

Başkan Şahin her belediye başkanının kendi ekibiyle olağanüstü bir gayret gösterdiğini dile getirerek, “Bütün kurumlarımız kendi gücüyle büyük bir çalışma yaptı. Sayın Valimizin başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi’nde emniyet, jandarma ve bütün ilgili birimlerle şehirdeki her noktaya ait çok hızlı kararlar alındı. Ama en büyük uygulama belediyelerde. Belediyelerin bu mevcut zor zamanda, durumunu kontrol, kurumsal kapasitesini tekrar analiz etmesi gerekiyor. Sonraki süreçte bununla alakalı daha da güçlü tedbirlerin alınması için bir aradayız. Ben her bir başkanıma, bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocukluğumuzda gördüğümüz karı bir daha gördük. Bu bereketten dolayı rabbime şükrediyoruz. Bize düşen iyi bir koordinasyon. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte 2 milyon bize emanet düşüncesi ile güçlü bir şekilde çalışmaya devam ettik devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yeni yağışta alacağımız tedbirler ve yapacağımız çalışmalarda büyükşehir koordinasyonunda devam edeceğiz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Gaziantep’te meydana gelen kar yağışıyla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, bundan sonraki yürütülecek çalışmaların koordine edilmesi noktasında toplanıldığını belirterek, “Şu anda Gaziantep’in bu kar yağışına ihtiyacı vardı, tarımsal anlamda. Gaziantep böyle bir karla bundan 54 yıl önce karşılaşmıştı. Bunlar arasında vatandaş açısından yaşanan zorluklar var, ama koordinasyon ve birlikte çalışmayla üstesinden geleceğiz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni bir kar yağışı bekleniyor. Bu yağışta alacağımız tedbirler ve yapacağımız çalışmalara Büyükşehir koordinasyonunda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Daha iyi bir hizmeti hep beraber sunacağız”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, 3 belediyenin ekiplerinin sürekli sahada olduğuna dikkati çekerek, “Yaptığımız çalışmalar sahada bulunan kameralar vasıtasıyla buradan takip ediliyor. Kim hangi noktada ne yapmış diye. Bunların içerisinde kendi aramızda istişare halinde hizmetin kalitesini nasıl arttırabiliriz bunun için bir aradayız. Yeni gelecek kar, daha öncekinin üzerine geleceğinden Gaziantep’in alışık olmadığı bir durum. Eskiden kar yağar, 2 gün sonra yağmur yağarak karı götürürdü. Ama şimdi eksi 6, eksi 7 derecelerden söz ediliyor. Buna göre nasıl bir strateji belirleyeceğiz buna bakıyoruz. 3 belediye olarak bunun altından kalkacağız. Bu iş yalnızca fiziki şartları yerine getirmekle değil, vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz. Onların da mümkün mertebe kurallara uyması, toplu taşımayı kullanması bireysel olarak yola çıkmayarak yükü hafifletmesi gerekiyor. Aksi taktirde bir önceki kar yağdığında hepimiz hazırdık fakat, yolun kenarında kalan, kış lastiği olmayan veya makas atan araçlardan kaynaklanan sıkıntılar vardı. Çok şükür bunların hepsi bertaraf edildi. Daha iyi bir hizmeti hep beraber sunacağız” diye konuştu.

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu
GÜNDEM
Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu

KAR VE DON HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR


Gaziantep'te etkili olan soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkilerken, kentte 3 gün önce etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Ana arterlerin temizlendiği, ara sokaklarda da halen ulaşımın güçlükle sağlanabildiği kentteki vatandaş ve sürücüler, karla kaplı yol ve kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı.

İşe gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarının üstünde biriken karları temizledi, soğuk hava nedeniyle de çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kar yağışından dolayı kapanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı
GÜNDEM
Kar yağışından dolayı kapanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

"1960'LI YILLARDAN SONRA İLK DEFA 50 SANTİMETRE ÜSTÜNDE KAR"

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri ise kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Trafik Kontrol Merkezi'nde yaptığı konuşmada, şehrin olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirtti.

İlçe belediyeleriyle bir araya gelerek önümüzdeki süreç için hazırlandıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Kent bu tarihi dönemde 1960'lı yıllardan sonra ilk defa 50 santimetre üstünde karla tanıştı. Kar, rahmet, bereket ve hayat demek. Bizim kuraklıkla mücadelemiz için önemli. Rabbim rahmetini gönderdi fakat bunun beraberinde yönetilmesi gereken zorluklar ve koordinasyon ihtiyacı doğdu. Vatandaşın rahatsız olduğu konuları daha da kontrol edebilecek şekilde çalışma yapmak için bir aradayız. Zaman iş, güç birliği, koordinasyon zamanı. Birlik ve hızlı hareket etme açısından bu iş birliğini çok önemsiyoruz."

Yurt genelinde kar esareti: 1130 köye ulaşım sağlanamıyor
FOTOĞRAF 33
Title
Ülke genelindeki aşırı kar yağışı nedeniyle bazı illerde ulaşımda aksamalar ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşandığı, vatandaşlara yardım ulaştırılması ve kapalı yolların açılması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.
Title
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumlar Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl, Osmaniye, Sakarya, Hatay, Mardin, Düzce ve Van'da aşırı kar yağışının etkili olduğu hatırlatıldı.
Title
Karayolları, jandarma, belediyeler, İl Özel İdare, Türk Kızılay ve UMKE ekiplerinin çalışmalarının AFAD koordinasyonunda dün geceden bu yana aralıksız devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, saat 22.15 itibarıyla son durum aktarıldı.
Title
Açıklamaya göre, Bolu genelinde etkili olan kar yağışı sonucu kapanan 252 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
Title
Anadolu Otobanı (İstanbul-Ankara) D-100 kara yolunun her iki yönü kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Title
Türk Kızılay, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve AFAD ekipleri yolda mahsur kalanların iaşe ve yakıt taleplerini karşılamak üzere bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Title
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun kapanan Nurdağı-Osmaniye yönü kısmen trafiğe açılırken, bölgede meydana gelen bir kaza sonucu yol tekrar ulaşıma kapandı.
Title
Nurdağı-Gaziantep yönünde yol açma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki çalışmalar için Osmaniye ve Hatay'dan 2 amfibik araç ve 3 personel görevlendirildi.
Title
Nurdağı-Adana kara yolunun bir şeridi ile Nizip, Yavuzeli-Araban, Narlı-Nurdağı yolları trafiğe açıldı.
Title
Şahinbey ilçesinde hamile bir kadın mahsur kaldığı yerden kurtarılarak Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine sevk edildi. İslahiye yolunda mahsur kalan ambulanstaki bir hasta da 8x8 araçla hastaneye ulaştırıldı.
Title
Nurdağı bölgesinde mahsur kalan araçlara destek vermek üzere Hatay Valiliğince yakıt ikmali sağlandı. Nurdağı-Gaziantep yolunda mahsur kalanlar için de Türk Kızılay ile eşgüdüm halinde jandarmaya ait helikopter aracılığıyla kumanya dağıtımı yapıldı.
Title
Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Çelikhan, Malatya-Pütürge, Arapgir-Divriği ve Arapgir-Kemaliye yolları ulaşıma kapandı.
Title
Malatya-Darende ve Malatya-Hekimhan kara yollarında da tipi nedeniyle ulaşım zaman zaman aksarken, ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Title
Kahramanmaraş'ta aşırı kar yağışı sonucu Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Türkoğlu ilçelerinde çok sayıda mahalle ve köy yolu kapandı.
Title
Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde de tüm köy yolları kapanırken, Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde elektrik verilemeyen mahalleler bulunduğu, Andırın'a bağlı Köklü Mahallesi ile Türkoğlu'nun Şekeroba ve Beyoğlu mahallerinde içme suyu kesintisi yaşandığı belirtildi.
Title
Artvin'de Borçka-Camili yolu ulaşıma kapanırken, il merkezine bağlı 10 köy yolu ile Şavşat'ta 29, Ardanuç'ta 16, Borçka'da 13, Arhavi'de 3, Murgul'da 3 ve Hopa'da 3 köy yolunun da kapalı olduğu kaydedildi.
Title
Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 689 köy yolu ulaşıma kapalı bulunurken, il genelinde 186 hasarlı trafik kazası yaşandı.
Title
Ergani ilçesi Kortaş köyü mevkisinde bir minibüsün yan yatması sonucu 30 kişi mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma aracı, 8x8 amfibik araç ve ekipler yönlendirilirken, kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Title
Lice-Bingöl yol ayırımında 11 tır ile 22 vatandaş mahsur kaldı. Ekiplerin ulaştığı vatandaşlar kurtarılarak konaklamaları için Lice Öğretmenevi'ne sevk edildi.
Title
Siverek yolunun Karacadağ girişinde bir minibüsteki 12 kişi, Bağlar ilçesi Develi köyünde bir tır ve bir aile, Diyarbakır eski Bismil yolu üzerinde 10 araç ve Hani ilçesi Diyarbakır istikametinin Karaçalı mevkisinde de 10 araç mahsur kaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipleri mahsur kalan vatandaşlara müdahalede bulundu.
Title
Diyarbakır-Bingöl yolunda mahsur kalan 200 kişiye de Türk Kızılay ve AFAD personelince kumanya dağıtılırken, il genelinde karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.
Title
İl genelinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 79 ihbar ulaşırken, bunlardan 70'inin araçla mahsur kalma, 9'nun ise kapalı yol nedeniyle ulaşılamayan hasta ihbarı olduğu öğrenildi.
Title
Bingöl-Elazığ, Bingöl-Muş güzergahlarında yoğun kar yağışının devam ettiği, ulaşımın güçlükle sağlandığı belirtildi.
Title
Genç-Diyarbakır kara yolu Tapantepe mevkisi trafiğe kapandı, kış tedbirlerine uymadan yola çıkan 30 tır güvenli bölgelerde bekletildi.
Title
Diyarbakır yolunda 100, Elazığ yolunda 25 ve Muş yolunda 20 kişiye Kızılay ve AFAD ekiplerince kumanya sevk edildi. Mahsur kalan 46 vatandaşın da konaklama ihtiyacı karşılandı.
Title
Adana-Osmaniye-Gaziantep otoyolu ve D-400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı mevkisi yoğun kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Title
Yollarda mahsur kalan 360 kişi tahliye edilerek öğrenci yurtlarına yerleştirildi, diğer vatandaşlara tıbbi yardım, kumanya, akaryakıt ve battaniye ulaştırmak için AFAD, Türk Kızılay, UMKE ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.
Title
Hatay'da yağmur ve kar yağışı nedeniyle il genelinde olumsuzluklar yaşanırken, çeşitli birimlere bağlı 310 personel ve 106 araç ile müdahalelerde bulunuldu.<br><br>Antakya ilçesinde 8 meskende su baskınlarına müdahale edilirken, kapanan Hassa-Kırıkhan, Samandağ-Batıayaz, Altınözü-Yayladağı yolları ile ve Belen ilçesi Kıcı mevkisi tekrar ulaşıma açıldı.<br><br>Hassa'da bazı ahırların zarar görmesi nedeniyle hayvanların barındırılması için bölgeye 7 çadır gönderildi.
Title
Mardin'de Artuklu, Dargeçit, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Kızıltepe, Derik, Mazıdağ, Savur ve Yeşilli ilçelerinde toplam 418 köy yolu ulaşıma kapandı.<br><br>Nusaybin'in Eymirli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Title
Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde 35 köy yolu ulaşıma kapandı.<br><br>Bölgedeki 20 yerleşim yerine elektrik verilemezken, yolların kapalı olması nedeniyle müdahalelerde aksamalar yaşanıyor.<br><br>Samandere köyü ile Sinekli Yaylası arasında mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.<br><br>İstanbul-Ankara yolunun Bolu kesiminin açıldığı bilgisi üzerine, Düzce'de bekletilen araçlar kontrollü olarak Ankara yönüne sevk edilmeye başlandı.<br><br>Zincirsiz tırların Bolu Dağı'ndan geçişine izin verilmediğini bildiren yetkililer, Türk Kızılay ekiplerince 150 kilometrelik güzergah boyunca yol kenarındaki araçlara yiyecek ve sıcak ikram dağıtımı yapıldığını kaydetti.
Title
Van'da kapanan Edremit-Gevaş ve Gürpınar ilçelerine ulaşımı sağlayan kara yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.<br><br>Bölgede 190 araçta mahsur kalan 350 kişi güvenli bölgelere nakledilirken, kumanya yardımı yapıldı.
Title
Sakarya'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde mahalle yolları kapandı.<br><br>Akyazı, Geyve, Hendek, Kocaali, Pamukova ve Taraklı ilçelerinde 67 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Title
Yurt genelinde kar esareti: 1130 köye ulaşım sağlanamıyor
AFAD'dan yurt genelinde kar yağışı nedeniyle kapalı yollara ilişkin açıklama geldi. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun kapanan Nurdağı-Osmaniye yönü kısmen trafiğe açılırken, bölgede meydana gelen kaza sonucu yol tekrar ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışının devam ettiği Bingöl-Elazığ ve Bingöl-Muş güzergahlarında ulaşım güçlükle sağlanırken, Van'da bazı yollar tipi ve çığ tehlikesine karşı trafiğe kapatıldı. Bingöl, Bolu, Mardin, Sakarya, Artvin ve Düzce'de kar yağışı nedeniyle kapanan 1130 köy ve mahalleyle ulaşım sağlanamıyor, birçok ilçede de yollar kapandı.
İkinci dalga kapıda

İkinci dalga kapıda

Belediye başkanları toplandı: Halka peş peşe uyarılar yapılıyor.
Buz tuttular

Buz tuttular

Bu görüntüler yürek parçalamıştı: Başıboş eşekler bu kez toplandı.
İki kardeş fare zehrini şeker zannedip yemişti: Güzel haber geldi

Bir dönümden bir kilo çıkıyor: Dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

​Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Büyük cezalarla<br>karşı karşıya kalabilirsiniz

Büyük cezalarla
karşı karşıya kalabilirsiniz

​Kar sonrası akaryakıt istasyonlarına uyarı.

​Milli Eğitim Bakanı Özer'den net yanıt.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.