Gaziantep'e 'ikinci dalga' uyarısı: Yoğun kar yağışı öncesi belediye başkanları toplandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yazılı açıklamasında, kent genelinde karla mücadelenin devam ettiğini belirtti. Meteorolojik verilere göre, yarından itibaren kentte yoğun kar yağışı olacağının tahmin edildiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

'BİR HAFTA SÜRECEK'

"22 Ocak Cumartesi gününden itibaren, bir hafta boyunca Gaziantep'e yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar lastiği ya da zinciri takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Tatile gidecek kişiler, yol ve hava durumunu takip etsin lütfen. Ayrıca karla mücadele çalışmalarımız sürüyor. Ana caddeler başta olmak üzere yollarda düzensiz park eden araçlar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Lütfen, kamyon/tır ve binek araçlarınızı uygun yerlere park ediniz. Ulaşımı aksatan araçları trafik ekiplerimiz çekmeye başlayacaklar."

BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANDI

Şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında sorumluluk alanlarında 24 saat çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri beklenen yeni kar yağışı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında TKM’de belediyeler arası koordinasyonun geliştirilmesi için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun katılımıyla toplantı yapıldı. Büyükşehrin ilgili teknik ekibinin de katıldığı toplantıda kentteki son durum değerlendirildi, yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı. Beklenen yeni kar yağışında da iş birliğiyle çalışmaların en üst seviyede süreceğinin altı çizildi.

Toplantı öncesi merkez ilçe başkanlarına Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü tarafından TKM hakkında bilgi verilerek, işleyiş anlatıldı.

“Birliğimiz ve hızlı hareket etme açısından bu iş birliğini çok önemsiyoruz”

Başkan Fatma Şahin, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Gazi şehrin olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirterek, “Kent bu tarihi dönemde 60’lı yıllardan sonra ilk defa 50 santimetre üstünde karla tanıştı. Aslında kar rahmet, bereket, hayat demek. Bizim kuraklıkla mücadelemiz için önemli. Rabbim rahmetini gönderdi fakat bunun beraberinde yönetilmesi gereken zorluklar ve koordinasyon ihtiyacı doğdu. Bugün iki merkez başkanımızla gelinen durumu değerlendirmek, merkez ilçelerimizin yaptığı çalışmaların Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonunu daha güçlü sağlamak amacıyla toplandık. Buradan ve sahadan aldığımız bilgilerle bundan sonraki süreçte yeni yağacak karda vatandaş memnuniyetini daha da arttıracak, vatandaşın rahatsız olduğu konuları daha da kontrol edebilecek şekilde çalışma yapmak için bir aradayız. Zaman iş, güç birliği, koordinasyon zamanı. Birlik ve hızlı hareket etme açısından bu iş birliğini çok önemsiyoruz” dedi.

“Güçlü bir şekilde çalışmaya devam ettik devam edeceğiz”

Başkan Şahin her belediye başkanının kendi ekibiyle olağanüstü bir gayret gösterdiğini dile getirerek, “Bütün kurumlarımız kendi gücüyle büyük bir çalışma yaptı. Sayın Valimizin başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi’nde emniyet, jandarma ve bütün ilgili birimlerle şehirdeki her noktaya ait çok hızlı kararlar alındı. Ama en büyük uygulama belediyelerde. Belediyelerin bu mevcut zor zamanda, durumunu kontrol, kurumsal kapasitesini tekrar analiz etmesi gerekiyor. Sonraki süreçte bununla alakalı daha da güçlü tedbirlerin alınması için bir aradayız. Ben her bir başkanıma, bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocukluğumuzda gördüğümüz karı bir daha gördük. Bu bereketten dolayı rabbime şükrediyoruz. Bize düşen iyi bir koordinasyon. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte 2 milyon bize emanet düşüncesi ile güçlü bir şekilde çalışmaya devam ettik devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yeni yağışta alacağımız tedbirler ve yapacağımız çalışmalarda büyükşehir koordinasyonunda devam edeceğiz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Gaziantep’te meydana gelen kar yağışıyla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, bundan sonraki yürütülecek çalışmaların koordine edilmesi noktasında toplanıldığını belirterek, “Şu anda Gaziantep’in bu kar yağışına ihtiyacı vardı, tarımsal anlamda. Gaziantep böyle bir karla bundan 54 yıl önce karşılaşmıştı. Bunlar arasında vatandaş açısından yaşanan zorluklar var, ama koordinasyon ve birlikte çalışmayla üstesinden geleceğiz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni bir kar yağışı bekleniyor. Bu yağışta alacağımız tedbirler ve yapacağımız çalışmalara Büyükşehir koordinasyonunda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Daha iyi bir hizmeti hep beraber sunacağız”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, 3 belediyenin ekiplerinin sürekli sahada olduğuna dikkati çekerek, “Yaptığımız çalışmalar sahada bulunan kameralar vasıtasıyla buradan takip ediliyor. Kim hangi noktada ne yapmış diye. Bunların içerisinde kendi aramızda istişare halinde hizmetin kalitesini nasıl arttırabiliriz bunun için bir aradayız. Yeni gelecek kar, daha öncekinin üzerine geleceğinden Gaziantep’in alışık olmadığı bir durum. Eskiden kar yağar, 2 gün sonra yağmur yağarak karı götürürdü. Ama şimdi eksi 6, eksi 7 derecelerden söz ediliyor. Buna göre nasıl bir strateji belirleyeceğiz buna bakıyoruz. 3 belediye olarak bunun altından kalkacağız. Bu iş yalnızca fiziki şartları yerine getirmekle değil, vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz. Onların da mümkün mertebe kurallara uyması, toplu taşımayı kullanması bireysel olarak yola çıkmayarak yükü hafifletmesi gerekiyor. Aksi taktirde bir önceki kar yağdığında hepimiz hazırdık fakat, yolun kenarında kalan, kış lastiği olmayan veya makas atan araçlardan kaynaklanan sıkıntılar vardı. Çok şükür bunların hepsi bertaraf edildi. Daha iyi bir hizmeti hep beraber sunacağız” diye konuştu.

KAR VE DON HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Gaziantep'te etkili olan soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkilerken, kentte 3 gün önce etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Ana arterlerin temizlendiği, ara sokaklarda da halen ulaşımın güçlükle sağlanabildiği kentteki vatandaş ve sürücüler, karla kaplı yol ve kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı.

İşe gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarının üstünde biriken karları temizledi, soğuk hava nedeniyle de çatılarda buz sarkıtları oluştu.

"1960'LI YILLARDAN SONRA İLK DEFA 50 SANTİMETRE ÜSTÜNDE KAR"

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri ise kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Trafik Kontrol Merkezi'nde yaptığı konuşmada, şehrin olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirtti.

İlçe belediyeleriyle bir araya gelerek önümüzdeki süreç için hazırlandıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Kent bu tarihi dönemde 1960'lı yıllardan sonra ilk defa 50 santimetre üstünde karla tanıştı. Kar, rahmet, bereket ve hayat demek. Bizim kuraklıkla mücadelemiz için önemli. Rabbim rahmetini gönderdi fakat bunun beraberinde yönetilmesi gereken zorluklar ve koordinasyon ihtiyacı doğdu. Vatandaşın rahatsız olduğu konuları daha da kontrol edebilecek şekilde çalışma yapmak için bir aradayız. Zaman iş, güç birliği, koordinasyon zamanı. Birlik ve hızlı hareket etme açısından bu iş birliğini çok önemsiyoruz."