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GAZİANTEP

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu. Gaziantep valisi Davut Gül, yazılı açıklamasında, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini bildirerek "Şehir dışına araçların gidişi durduruldu. Konaklamak isteyenleri anlaşmalı otellerimizde misafir ediyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Gaziantepte kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu
Gaziantep kent merkezinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu. Vali Davut Gül, yazılı açıklamasında, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini bildirdi.

İlerleyen saatlerde don ve buzlanma olabileceğine dikkati çeken Gaziantep valisi Gül, "Lütfen mecbur kalmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın. Trafiğe çıkan araçların da mutlaka kar lastiği gibi ekipmanlarının olmasına dikkat edelim. Gaziantep 112 kriz merkezinde süreci takip ediyoruz. Kamyon gibi araçların kayması sonucu yollarımız kapalı. Karayolları kayan araçları kaldırmak için çalışma yapıyor. Şehir dışına araçların gidişi durduruldu. Konaklamak isteyenleri anlaşmalı otellerimizde misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KAR KALINLIĞI 51 SANTİMETREYİ BULDU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de öğle saatlerinde başlayan kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığını söyledi.

Hava sıcaklıklarının eksi 3 derece olarak ölçüldüğünü aktaran Şahin, şöyle konuştu:

  • "51 santimetre kar yağışı. Tüm teknik ekibimizle yaklaşık 160 iş makinesi, 600 personelle sahada yaşanan tıkanmaları çözmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah şu anda sıkışık olan bölgelerin büyük bölümü açıldı. Onkoloji ve Kuzeyşehir kısmı rahatladı, havalimanı yolu açık. Abdulkadir Yüksel Bulvarı da rahatladı. Sıkıntı şu an için 2 tane tır burada devrildiği için D400 yolunda. İlgili mercilerle yolun açılması için görüştük. Üniversite bölgesinde de tıkanma var. Amacımız sabah halkımız uyandığında, işe gitmek istediğinde rahat etsin. Şu an yaşanan sorunlar, sabah yaşanmasın istiyoruz. Tüm ekip olarak çabamız bu, bu amaçla sabaha kadar çalışacağız."

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