Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu

Hayat

Fotoğraf sanatçısı Coşar Kulaksız: Kalitesiz fotoğraf gözümüze batıyor

Fotoğraf çekmenin çok kolay ve az maliyetli olduğu günümüz dünyasında dijital fotoğrafçılığı nereye koyacağımızı fotoğraf ustalarıyla konuştuk. Fotoğraf sanatçısı Coşar Kulaksız, “Dijital fotoğraf kalitesizliğe neden olmadı, ama kalitesiz fotoğrafların paylaşımına izin verdiği için gözümüze batıyor” ifadeleriyle durumu özetledi. Teknolojinin gelişimiyle çeşitliliğin artması ise gelecek için umut verici olarak görülüyor.