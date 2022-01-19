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Gaziantep Valisi: TAG Otoyolu iki saat içinde tamamen açılacak

Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki kalan yaklaşık 900 aracın 1-2 saat içerisinde yollarına devam edebileceğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
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Gaziantep TAG Otoyolu iki saat içerisinde ulaşıma açılacak

Gaziantep Valisi Davut Gül, otoyolun Nizip bölümünün tamamen açıldığını söyledi.

Nurdağı tarafında da ulaşımın tek taraflı sağlandığını aktaran Gül, şöyle konuştu:

  • "1-2 saat içerisinde bölgedeki tüm araçlar gideceği yöne gidebilecek. Yani bekleyen araçların tamamı yoluna gidebilecek. Nurdağı tarafında şu an kalan 900 civarında araç var. Tahliyeleri devam ediyor. Yolun tek şeritli olarak işlemesinde sıkıntı yok. 1-2 saat içerisinde 900 araç da Nurdağı-Gaziantep arasını terk etmiş olacak."

Karla mücadele kapsamında kent genelinde 6 bin personelin görev aldığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

  • "Kardan dolayı hastanelere giden olmadı, doğuma giderken kara yakalanan oldu, hastaneye giderken kara yakalanan oldu. Bu anlamda 186 kişi hastanelere sevk edildi. Bunlar yol kapalı olduğu için hasta olmadılar, hastaneye gitmek isterken kara yakalanan vatandaşlarımız. Kar ve tipi nedeniyle yolda kaldılar. Biz de tüm ekiplerimizle hastaneye gitmesi gereken vatandaşlarımızı hastaneye ulaştık. Kumanya verilmesi gerekenlere kumanya, yakıtı bitene takviye, konaklama ihtiyacı olanlara otel hizmeti sağladık."

Gül, bugün ve yarın kentte kar yağışı beklenmediğini, don tehlikesinin ise sürdüğünü dile getirerek, "Herkesten ricam, mümkünse trafiğe çıkmayalım. Çıkmamız gerekiyorsa da kar lastiği ve zincir takmayı ihmal etmeyelim." diye konuştu.

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu
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Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu

Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi
FOTOĞRAF 9
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Gaziantep'te dün başlayan ve şiddeti artan kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı.
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Nurdağı mevkisinde kar kalınlığı, yarım metreyi geçerken, kapanan yolda araç kuyruğu, havadan dronla görüntülendi.
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Ağrı'da öğretmenlik yapan Sevda- Ünal Bozkurt çifti de memleketleri Antalya'ya gitmek üzere dün yola çıktıklarını ve TAG otoyolunda 19 saattir beklediklerini söyledi.
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Öte yandan bölgede mahsur kalanlara ulaşabilen polis ekipleri, hazırlanan sandviçleri dağıtırken, iş makineleriyle de kapalı yolların açılması için yoğun mesai yürütülüyor.
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Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu, dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Nurdağı mevkisinde araçlarıyla kalan öğretmen çift, 19 saattir aynı yolda olduklarını söyledi. Araç kuyruğu ise dronla havadan görüntülendi.

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Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi

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