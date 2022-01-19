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GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül: Kar nedeniyle otoyolda mahsur kalan iki bin kişi kurtarıldı

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli kar yağışı sonrası şehir merkezinde kar kalınlığı 50 cm'yi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu da ulaşıma kapandı. İl genelinde yaşanan kar esaretine ilişkin açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, ulaşıma kapanan TAG Otoyolu'nda mahsur kalan iki bin kişinin kurtarıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Gaziantep Valisi Davut Gül: Kar nedeniyle otoyolda mahsur kalan iki bin kişi kurtarıldı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Vali Gül, yaptığı açıklamada, dün geceden beri otoyolun kapalı olduğunu hatırlattı.

Hasta ve tedaviye ihtiyacı olan vatandaşların kurtarılmasında ekiplerin öncelikli olarak görev yaptığını anlatan Gül, "Otoyol kapalı. Acil hasta olanları buna benzer tedavi ihtiyacı olanları, sağlık görevlileri merkezlere ulaştırıyor. Yani tedaviye ihtiyacı olup da sağlık merkezine ulaşamayan kimse yok." dedi.

Gaziantep'te kar esareti: 50 santimetreyi aşınca hayat durma noktasına geldi
FOTOĞRAF 23
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Gaziantep'te dün öğle saatlerinde etkisini arttıran ve kesintisiz devam eden kar yağışı, tipi ile birlikte etkili oldu.
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Kentte dün akşam saatlerinde mesai bitiminde yollar tamamen kilitlendi. Yolları kapatan kar nedeniyle yolcu otobüsleri, minibüsleri ve tramvaylarında aralarında bulunduğu binlerce araç yollarda kaldı.
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Araçlarda bulunan on binlerce kişi ise çok kısa mesafelere bile araçlarla yaptıkları saatler süren yolculuğun ardından yine saatlerce yol yürüyerek, gidecekleri yere ulaşabildi.
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Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu. Vali Davut Gül, yazılı açıklamasında, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini bildirdi.
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İlerleyen saatlerde don ve buzlanma olabileceğine dikkati çeken Gül, \"Lütfen mecbur kalmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın. Trafiğe çıkan araçların da mutlaka kar lastiği gibi ekipmanlarının olmasına dikkat edelim. Gaziantep 112 kriz merkezinde süreci takip ediyoruz. Kamyon gibi araçların kayması sonucu yollarımız kapalı. Karayolları kayan araçları kaldırmak için çalışma yapıyor. Şehir dışına araçların gidişi durduruldu. Konaklamak isteyenleri anlaşmalı otellerimizde misafir ediyoruz.\" ifadelerini kullandı.
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de AA'ya yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığını söyledi.
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Hava sıcaklıklarının eksi 3 derece olarak ölçüldüğünü aktaran Şahin, şöyle konuştu: \"51 santimetre kar yağışı. Tüm teknik ekibimizle yaklaşık 160 iş makinesi, 600 personelle sahada yaşanan tıkanmaları çözmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah şu anda sıkışık olan bölgelerin büyük bölümü açıldı. Onkoloji ve Kuzeyşehir kısmı rahatladı, havalimanı yolu açık. Abdulkadir Yüksel Bulvarı da rahatladı. Sıkıntı şu an için 2 tane tır burada devrildiği için D400 yolunda. İlgili mercilerle yolun açılması için görüştük. Üniversite bölgesinde de tıkanma var. Amacımız sabah halkımız uyandığında, işe gitmek istediğinde rahat etsin. Şu an yaşanan sorunlar, sabah yaşanmasın istiyoruz. Tüm ekip olarak çabamız bu, bu amaçla sabaha kadar çalışacağız.\"
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Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığını bildirdi.
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Vali Gül, yaptığı açıklamada, dün geceden beri otoyolun kapalı olduğunu hatırlattı.
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Hasta ve tedaviye ihtiyacı olan vatandaşların kurtarılmasında ekiplerin öncelikli olarak görev yaptığını anlatan Gül, \"Otoyol kapalı. Acil hasta olanları buna benzer tedavi ihtiyacı olanları, sağlık görevlileri merkezlere ulaştırıyor. Yani tedaviye ihtiyacı olup da sağlık merkezine ulaşamayan kimse yok.\" dedi.
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Gece boyunca otoyoldaki 7 bin kişiye kumanya dağıtıldığını dile getiren Gül, şöyle konuştu:
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\"Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Otoyoldaki temel neden tır kazaları. Ekiplerimiz kazaya karışan tırları tek tek çekmeye çalışıyor. Karayollarının yanı sıra tüm kamu kurumlarının yanı sıra da özel sektörden temin ettiğimiz iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer tipi de var. Bu da çalışma şartlarını daha da zorlaştırıyor. Gündüz gözüyle biraz daha rahat hareket edilir diye düşünüyoruz. Şu an için otoyoldaki 2 bin kişi kurtarıldı.\"
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Vali Gül, vatandaşları araç kullanmamaya davet ederek, yollarda oluşacak araç trafiğinin ekiplerin çalışmasını daha da zorlaştırdığını sözlerine ekledi.
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Yoğun kar nedeniyle Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı da ertelendi.
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Gaziantep'te kar esareti: 50 santimetreyi aşınca hayat durma noktasına geldi
Gaziantep'te dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini iyice artırdı. Kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar araçlarda ve yollarda mahsur kaldı. Gaziantep Valiliği, 50 santimetreyi aşan kar dolayısıyla il dışına araç çıkışının durdurulduğunu açıklarken, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan iki bin kişi ise kurtarıldı. İlde dün akşam oynanması planlanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı da kar nedeniyle ertelendi.

Gece boyunca otoyoldaki 7 bin kişiye kumanya dağıtıldığını dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Otoyoldaki temel neden tır kazaları. Ekiplerimiz kazaya karışan tırları tek tek çekmeye çalışıyor. Karayollarının yanı sıra tüm kamu kurumlarının yanı sıra da özel sektörden temin ettiğimiz iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer tipi de var. Bu da çalışma şartlarını daha da zorlaştırıyor. Gündüz gözüyle biraz daha rahat hareket edilir diye düşünüyoruz. Şu an için otoyoldaki 2 bin kişi kurtarıldı."

Vali Gül, vatandaşları araç kullanmamaya davet ederek, yollarda oluşacak araç trafiğinin ekiplerin çalışmasını daha da zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu
GÜNDEM
Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu

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