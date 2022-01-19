Kar yağışından dolayı kapanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışından dolayı kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun kontrollü şekilde ulaşıma açılacağını söyledi.

İSTANBUL-ANKARA OTOYOLU DA AÇILDI

Yoğun kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 karayolunda ulaşımda gün boyu ciddi aksaklıklara neden oldu. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yetersiz kaldı. TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Ankara ve İstanbul istikametleri TIR'ların kayması sonucu sık sık kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü de İstanbul - Ankara Otoyolu'nun her iki yönde kontrollü olarak ulaşıma açıldığını duyurdu.