Gündem Kar yağışından dolayı kapanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı
GAZİANTEP

Kar yağışından dolayı kapanan TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda ulaşımın kontrollü şekilde başladığını bildirdi. Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü de İstanbul - Ankara Otoyolu'nun her iki yönde kontrollü olarak ulaşıma açıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: ​TAG Otoyolunda yol açık mı? Tarsus-Adana-Gaziantep yolu hala kapalı mı?
TAG Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle trafik durmuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışından dolayı kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun kontrollü şekilde ulaşıma açılacağını söyledi.

İSTANBUL-ANKARA OTOYOLU DA AÇILDI

Yoğun kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 karayolunda ulaşımda gün boyu ciddi aksaklıklara neden oldu. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yetersiz kaldı. TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Ankara ve İstanbul istikametleri TIR'ların kayması sonucu sık sık kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü de İstanbul - Ankara Otoyolu'nun her iki yönde kontrollü olarak ulaşıma açıldığını duyurdu.

Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi
FOTOĞRAF 9
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Gaziantep'te dün başlayan ve şiddeti artan kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı.
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Nurdağı mevkisinde kar kalınlığı, yarım metreyi geçerken, kapanan yolda araç kuyruğu, havadan dronla görüntülendi.
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Ağrı'da öğretmenlik yapan Sevda- Ünal Bozkurt çifti de memleketleri Antalya'ya gitmek üzere dün yola çıktıklarını ve TAG otoyolunda 19 saattir beklediklerini söyledi.
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Öte yandan bölgede mahsur kalanlara ulaşabilen polis ekipleri, hazırlanan sandviçleri dağıtırken, iş makineleriyle de kapalı yolların açılması için yoğun mesai yürütülüyor.
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Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu, dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Nurdağı mevkisinde araçlarıyla kalan öğretmen çift, 19 saattir aynı yolda olduklarını söyledi. Araç kuyruğu ise dronla havadan görüntülendi.

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