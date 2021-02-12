Gündem Gaziantepe 6 yılda 5 milyon metrekare yeni yeşil alan
GAZİANTEP

Gaziantep’e 6 yılda 5 milyon metrekare yeni yeşil alan

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi son 6 yılda geleceğe daha yaşanır bir kent bırakmak adına 5 milyon metrekarelik yeşil alan oluştururken 1 milyon 350 bin ağacı toprakla buluşturdu.

Haber Merkezi İHA
17 bin 381 ağaç dikilerek 452 bin 253 metrekarelik alanın yeşillendirilmesi için çalışmalar devam ediyor.
17 bin 381 ağaç dikilerek 452 bin 253 metrekarelik alanın yeşillendirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Ekosistemi, doğayı ve yeşili korumak adına yürütülen çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni yeşil alanlar oluşturarak grileşen çehreyi yeşille buluşturuyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in “Yeşil, benim en hassas yanımdır” diyerek başlattığı ağaçlandırma seferberliğiyle son 6 yılda toplamda 1 milyon 350 bin yeni ağaç dikildi.

Yapılan parklar ve projelerle 5 milyon metrekarelik alan yeşille buluştu. “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” Projesi ile şehir merkezinde ağaç sayısını arttırmak amacıyla STK’lar ile iş birliğiyle 17 bin 381 ağaç dikilerek 452 bin 253 metrekarelik alanın yeşillendirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

81 ilde 81 bin fidan toprakla buluşuyor
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81 ilde 81 bin fidan toprakla buluşuyor

İlçelere yeni parklar açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçeleri de yeşille buluşturmak için yatırım yaparak yeni parklar oluşturdu.

  • Yavuzeli Büyükşehir Belediyesi Parkı, Nurdağı Büyükşehir Belediyesi Parkı, Oğuzeli Büyükşehir Belediyesi Parkı, Oğuzeli Karpuzatan Mesire Alanı Parkı, Karkamış Şehit Seyit Ahmet Çakır Parkı, Nizip Şehitler Parkı, Nizip Karpuzatan Mesire Alanı Parkı, Nizip Millet Bahçesi, Araban Karapınar Parkı, İslahiye Büyükşehir Parkı ile ilçelere toplamda 293 bin 250 yeni yeşil alan kazandırıldı.

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