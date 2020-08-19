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Yanan ormanlık alanlara yeniden ağaçlandırma: Bölgeye uygun fidanlar dikiyoruz

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Yanan alanların her bir metrekaresine, o bölgeye uygun fidanlar dikiyoruz. Yeniden bir orman ve ekosistem oluşması için 21 bin personelimizle büyük mücadele veriyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Orman Genel Müdürü Türkiye'de ormanlık alanlarda çıkan yangınların ardından yeni ekosistem oluşturmak için mücadele ettiklerini söyledi.
Orman Genel Müdürü Türkiye'de ormanlık alanlarda çıkan yangınların ardından yeni ekosistem oluşturmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DHA
  • Orman Genel Müdürü Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa'nın 169'uncu maddesi gereği yanan alanların en geç 1 yıl içinde yeniden ağaçlandırıldığını belirtti.
  • DHA
    Bu yerlerin hiçbir koşulda tarıma, hayvancılığa veya imara açılamayacağını hatırlatan Karacabey, "Türkiye'de yanan ormanlık alanlardan imara açılmış veya başka maksatla kullanılmış 1 metrekare dahi ormanlık alan bulunmamaktadır. Yanan alanların her bir metrekaresine o bölgeye uygun fidanlar dikiyoruz. Yeniden bir orman ve ekosistem oluşması için 21 bin personelimizle büyük mücadele veriyoruz. Bu yıl yaklaşık 4 bin 99 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü Türkiye'de her yıl yaşanan yangınlar nedeni ile sadece ağaçlar değil pek çok hayvana yuva olan orman ekosisteminin de yok olması söz konusudur" dedi.

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'YENİDEN EKOSİSTEM OLMASI 80 YILI BULUYOR'

  • DHA
    Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı çıktığını belirten Karacabey, şunları kaydetti:
  • "181 yıldır ormanların korunması ve geliştirilmesi için çalışan OGM, orman yangınlarından zarar gören alanları en geç 1 yıl içinde ağaçlandırarak tekrar orman vasfına dönüştürüyor. Yangından zarar gören orman alanlarında en kısa sürede yanan ağaçların kesimi ve sahadan uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Bu alan için teknik heyetin hazırlamış olduğu projeye göre, ormancılık teknikleri ile aynı yıl içinde rehabilitasyon, tensil veya ağaçlandırma çalışmaları ile tekrar ormanlaştırıyoruz. Ancak yaptığımız tüm çalışmalara karşın yeniden bir ekosistem olması uzmanlara göre 80 yılı bulmaktadır. Ağaçlandırmak kolay ama o canlı varlığını yeniden inşa etmek çok zor."
  • DHA
    Yangından sonra aynı alanlara arı kovanları ve bal miktarını artıracak fıstık çamı, akasya, biberiye, kekik ve lavanta gibi bitkiler de dikildiğini kaydeden Orman Genel Müdürü Karacabey, "Böylece orman köylümüze ekonomik olarak destek de sağlıyoruz" dedi.

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