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Gençlik ve Spor Bakanlığında devir teslim töreni

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, görevi Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan devraldı. Teslim töreninde önemli mesajlar veren Bakan Bak, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabinesi'nde bu göreve getirildiğim için sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çok çalışacağız. Türkiye Yüzyılı şimdi başlıyor, yapılacak çok iş var. Biz de bayrağı alıp daha ileriye taşıyacağız. Değerli arkadaşıma yaptığı işlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Güçlenen bir yüzyıl olacak, başlasın Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı.

13:19 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, görevi Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan devraldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, görevi Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan devraldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, görevi Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan devraldı. Törende konuşan Kasapoğlu, "Hedeflerimize varma konusunda bize destek olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tarih her şeyi yazar. Bu güzelliklerin hiçbiri unutulmayacaktır. Bu şanlı bayrak ilelebet dalgalanacaktır. Bugün bu törenle birlikte mücadelemize devam edeceğiz, Türkiye Yüzyılı vizyonu engin bir vizyondur, birlikte başaracağız. AK Parti kadrosu, destanlarla dünya literatüründe farklı bir siyasi faktör olmuştur. Liderimizin öncülüğünde ezber bozmaya devam edeceğiz." dedi.

'Türkiye dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi'

Bakan Aşkın Bak ise şu ifadeleri kullandı: "Sayın bakanımla çok güzel bir dostluğumuz oldu. Görevi süresince abi kardeş gibi çalıştık. Güzel işler yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünce, Türkiye hep sporda hem tesis açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. KYK yurtlarının artırılması çok önemliydi. Pandemi ve deprem döneminde bunun önemini gördük. Bakanlığımızın tüm kademesindeki arkadaşlarımızın yaptığı icraatleri için sayın bakanımızı tebirk ediyorum. Olimpiyatlarda çıtayı yükselttiniz çok önemli başarılardır, tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabinesinde bu göreve getirildiğim için sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çok çalışacağız.

'Başlasın Türkiye Yüzyılı'

Böylesi bir lidere sahip olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Türkiye Yüzyılı işimdi başlıyor, yapılacak çok iş var. Biz de bayrağı alıp daha ileriye taşıyacağız. Değerli arkadaşıma yaptığı işlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Güçlenen bir yüzyıl olacak, başlasın Türkiye Yüzyılı."




#Osman Aşkın Bak
#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
#Ankara
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