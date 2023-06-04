Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim

Yusuf Tekin - Mahmut Özer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'yi açıkladı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Mahmut Özer'in yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atandı.
Yeni Milli Eğitim Bakanı
Yusuf Tekin
görevi törenle
Mahmut Özer
'den devraldı.
Bakan Tekin
"Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyoruz, Türk eğitim sistemini hak ettiği yere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız."
dedi.
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2 saat önce