Çalışma Bakanlığında devir teslim töreni

Sayın Bilgin'den devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı vizyonunda ülkemize ve milletimize faydalı olacağız. Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanan çok önemli bir seçimi geride bıraktık. Bizler de atacağımız adımlarla sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'yi dünyada hak ettiği konuma ulaştıracak çalışmaları ortaya koymaya devam edeceğiz. Tüm kesimleri istihdamını artırmak, gelir seviyesini korumak ve artırma için gereken ne varsa yapacağız.