Çalışma Bakanlığında devir teslim töreni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görevi Vedat Bilgin'den devralıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görevi Vedat Bilgin'den devraldı.
Türkiye büyüyerek yoluna devam edecektir. İstihdam yaratan güçlü bir Türkiye olacaktır.
Sayın Bilgin'den devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı vizyonunda ülkemize ve milletimize faydalı olacağız. Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanan çok önemli bir seçimi geride bıraktık. Bizler de atacağımız adımlarla sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'yi dünyada hak ettiği konuma ulaştıracak çalışmaları ortaya koymaya devam edeceğiz. Tüm kesimleri istihdamını artırmak, gelir seviyesini korumak ve artırma için gereken ne varsa yapacağız.