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Aile Bakanlığı'nda devir teslim: Mahinur Özdemir Göktaş görevi devraldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş görevi törenle Derya Yanık'tan teslim aldı. Törende konuşan Göktaş, "Öncelikle depremin açtığı yaraları sarmak için bakanlığımızın büyük bir özveriyle çalıştığına şahit olduk. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

12:13 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi törenle Derya Yanık'tan devraldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi törenle Derya Yanık'tan devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 3 Haziran Cumartesi günü Çankaya Köşkü'nde yeni kabine listesini açıkladı. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş görevi törenle Derya Yanık'tan teslim aldı.

Törende konuşan Derya Yanık,
"Bu bakanlık kimsesizlerin kimsesi olma görevini yerine getiriyor. Bakanlığım dünyada ve Türkiye'de sosyolojik dönüşümün en keskin olduğu döneme denk geldi. Kuşak farkının yaklaşık 4 yıla indiği bir dönemi yaşıyoruz. İki kardeş arasında kuşak farkı bu süreye indi. Çok önemli bir başlık da aile. Ailenin inşasında bakanlık olarak yapılması gerekenleri yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarım çok büyük bir gayretle ve tam bir adanmışlıkla çalıştılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı.

'Depremin yaralarını sarmaya devam edeceğiz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da şunları kaydetti:

"Öncelikle depremin açtığı yaraları sarmak için bakanlığımızın büyük bir özveriyle çalıştığına şahit olduk. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da aile ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Güçlü birey, güçlü aile ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı sürdüreceğiz. Sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum."

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

7 Kasım 1982 tarihinde Brüksel'de dünyaya gelen Mahinur Özdemir Göktaş, Konya ve Emirdağ asıllı göçmen bir Türk ailesinin Belçika'daki üçüncü nesil fertlerindendir.

Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Universite Libre de Bruxelles Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesinde tamamlayan Göktaş, 2009'da Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosuna seçildi.

Kadın-erkek fırsat eşitliği komisyonu başkanvekili

2019'a kadar Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği görevlerini sürdüren Göktaş, siyasi kariyeri boyunca kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddet ve fırsat eşitliği konularında hem Brüksel parlamentosunda hem de sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yaptı.

Ermeni iddialarını tanımadığı için partisinden ihraç edildi

Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadelede aktif rol üstlenen Göktaş, 2015'te 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi ve görevini bağımsız milletvekili olarak sürdürdü.

Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atadığı ilk kadın büyükelçi

Belçika'da yaptığı çalışmalardan dolayı 2019'da Kral Leopold Devlet Nişanı'na layık görülen Göktaş, 2020'de Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atadığı ilk kadın büyükelçidir.

İngilizce, Felemenkçe ve Latince olmak üzere 3 dil biliyor

2019'dan bu yana İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Komisyonu üyeliği görevlerini sürdüren Göktaş, ana dilleri Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra İngilizce, Felemenkçe ve Latince bilmektedir.

  • Evli ve 2 çocuk annesidir.


#Mahinur Özdemir Göktaş
#Derya Yanık
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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