Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç MİT müsteşarı olarak tarihe geçen Hakan Fidan, 1968 tarihinde doğdu. 1986 yılında astsubay olarak mezun olup 2001 yılına kadar 15 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde muhabere istihbarat astsubayı olarak görev yaptı. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu'nun ardından Lisan Okulu'ndan da mezun oldu. Hakan Fidan, 17 Nisan 2009 tarihinde (MİT) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. Hakan Fidan, 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. Peki Hakan Fidan kimdir nereli, hangi görevlerde bulundu? Hakan Fidan hayatı ve biyografisi.