Hakan Fidan görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı
Hakan Fidan, 2010-2023 yılları arasında Millî İstihbarat Teşkilatı başkanlığı yaptı. Bu süreçte basına çok fazla demeç vermeyen Fidan, MİT'in sır küpü olarak biliniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni Kabinede Dışişleri Bakanı olarak atandı. Hakan Fidan’ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Dışişleri Bakanı olarak atanmasının ardından vatandaşlar, yeni bakanın sesini merak etmeye başladı.
Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Hakan Fidan görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan teslim aldı. Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Milli İstihbarat Teşkilatında 13 yıl süren görevimin ardından aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığına atanmam nedeniyle şahsıma gösterdiği güven için Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı iletiyorum.(Mevlüt Çavuşoğlu ile) Kendisiyle arkadaşlarımız Bilkent Üniversitesinde aynı sıralarda başladı. Kendisi devlet adamı ve insan ve dost olarak her zaman üstün meziyetler ortaya koymuştur." İşte merak edenler için Hakan Fidan'ın sesi: