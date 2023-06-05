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Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreninde Hakan Fidan ilk kez konuştu

2010'dan bu yana Millî İstihbarat Teşkilatı başkanlığı yapan Hakan Fidan, yeni açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Dışişleri Bakanı olarak atandı. Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Hakan Fidan görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan teslim aldı. Fidan ilk konuşmasında, “Şahsıma gösterilen güven için teşekkür ediyorum. Aranıza katılmaktan büyük onur duyuyorum. Devletimizin birliği, bütünlüğü ve refahı için her türlü çalışmayı göstereceğim.” dedi.

11:12 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hakan Fidan görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı

Hakan Fidan görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı

Hakan Fidan, 2010-2023 yılları arasında Millî İstihbarat Teşkilatı başkanlığı yaptı. Bu süreçte basına çok fazla demeç vermeyen Fidan, MİT'in sır küpü olarak biliniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni Kabinede Dışişleri Bakanı olarak atandı. Hakan Fidan’ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Dışişleri Bakanı olarak atanmasının ardından vatandaşlar, yeni bakanın sesini merak etmeye başladı.

Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Hakan Fidan görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan teslim aldı. Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Milli İstihbarat Teşkilatında 13 yıl süren görevimin ardından aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığına atanmam nedeniyle şahsıma gösterdiği güven için Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı iletiyorum.(Mevlüt Çavuşoğlu ile) Kendisiyle arkadaşlarımız Bilkent Üniversitesinde aynı sıralarda başladı. Kendisi devlet adamı ve insan ve dost olarak her zaman üstün meziyetler ortaya koymuştur." İşte merak edenler için Hakan Fidan'ın sesi:

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1 saat önce
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