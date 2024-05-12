Hasan Doğan'ın babası dualarla uğurlandı

Törene Doğan ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve üniversite rektörleri katıldı. Cenaze namazı öncesinde Doğan ailesi, taziyeleri kabul etti. Doğan'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Osman Doğan'ın naaşı, törenin ardından Kızılcahamam'da toprağa verildi.