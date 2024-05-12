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Hasan Doğan'ın babası dualarla uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın babası Osman Doğan tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Doğan ailesi, Ankara Hacı Bayram Veli Camii’ndeki cenaze töreni öncesinde taziyeleri kabul etti.

04:00 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 03:23 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Osman Doğan'ın cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Osman Doğan'ın cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi’nde vefat etti. Osman Doğan için Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze töreni düzenledi.


BAKANLAR KATILDI

Törene Doğan ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve üniversite rektörleri katıldı. Cenaze namazı öncesinde Doğan ailesi, taziyeleri kabul etti. Doğan'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Osman Doğan'ın naaşı, törenin ardından Kızılcahamam'da toprağa verildi.


#Osman Doğan
#Hasan Doğan
#cenaze
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