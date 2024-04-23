Hasan Efendi Hakk’a yürüdü

İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki manevi lideri Hasan Kılıç Hocaefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Önceki gün hastaneye kaldırılan İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki manevi lideri Hasan Kılıç Efendi dün akşamüzeri vefat etti. İsmailağa Cemaati'nden yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz Rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi. Kılıç'ın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacağı ve Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verileceği ifade edildi.





MAHMUD EFENDİ’YLE DÜNÜRDÜ

İsmailağa Cemaati'nde Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası yerine geçen Hasan Kılıç, 1929'da Trabzon Dernekpazarı'nda dünyaya geldi. Hafızlığını küçük yaşta tamamlayan Kılıç, daha sonra Of’ta Çalekli Hacı Dursun Efendi’den Arapça ve İslâmî ilimler eğitimi aldı. Çocukluklarında talebe arkadaşı olduğu, İsmailağa Cemaati’nin 2022 yılında vefat eden manevi önderi Mahmud Efendi’nin daveti ile 1954 yılında Fatih’in Atikali semtindeki Kumrulu Mescid’de göreve başlayan Hasan Kılıç Hoca, emekli olana kadar burada görev yaptı. Kendisi uzun yıllar İsmailağa Cemaati'nde talebe yetiştirdi. Mahmud Efendi ile dünür de olan Kılıç, uzun yıllar İsmailağa’daki hocalardan teşekkül ettirilen on kişilik heyetin başkanlığını yürüttü.





'AK PAK HOCA' DERDİ

Mahmud Efendi’nin yanında bulunan hocalara hoşlanacakları isimlerle hitap ettiği biliniyordu. Mahmud Efendi, vekili Hasan Efendi’yi de “Ak pak Hoca” diye tasvir ederdi. Hasan Kılıç Hocaefendi’nin sakalları bembeyazdı. Cemaate yakın isimler Hasan Efendi’yi, "Şeyhimiz neden ‘Ak Pak Hoca’ demiştir bilemem. Lakin Hasan Efendi Hocamız sakalları gibi çok temiz, tertemiz bir kişiliktir. Mahmud Efendi Şeyhimiz ne dediyse odur” diyerek anlatıyordu.





YERİME HASAN EFENDİ'Yİ BIRAKIYORUM

Merhum Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi 2005 yılında Fatih Çarşamba’dan ayrılınca, yakın çevresine ve evlatlarına “Bana bir şey olursa vekilim Hasan Efendi’dir” şeklindeki vasiyeti üzerine, Hasan Efendi’nin İsmailağa Cemaati’nin yeni önderi olduğunu Mahmud Efendi’nin oğlu tarafından cenaze namazında ilan edilmişti.





Alimin ölümü alemin ölümü gibidir

Hasan Kılıç Hocaefendinin vefatı sonrası çok sayıda isim taziye mesajı paylaştı. Mesajlarda Kılıç Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve İslam alemine başsağlığı dilendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yayımladığı taziye mesajında, “İslam’ın nesiller boyu yaşanması yolunda binlerce talebe yetiştiren, ilim ve irfan yolunun mümtaz şahsiyetlerinden edep ve güzel ahlak timsali Hasan Kılıç Hocaefendi’nin vefatından derin bir teessür duydum. Kendisine yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve İsmailağa camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun” ifadelerini kullandı.





İRFANIMIZA KATKISI BÜYÜK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Mutasavvıf, alim, arif Hasan Kılıç Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ülkemizin manevi büyüklerinden, İslam yolunda çok sayıda talebe yetiştiren Hasan Kılıç Hocaefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. Muhterem ilim adamı, mutasavvıf, Hasan Kılıç Hocaefendi’nin vefatını teessürle öğrendim. Manevî hayatımıza, irfanımıza katkısı büyüktür. Hocamıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesi, sevenleri, bağlıları ve ilim/tasavvuf dünyamıza başsağlığı ve sabr-ı cemil diliyorum.





ÖMRÜNÜ ÜMMETE HİZMETLE GEÇİRDİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn”. Rahmet-i Rahman’a kavuşan, Ülkemizin manevi önderlerinden Hasan Efendi Hoca’ya Yüce Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, talebeleri ve İsmailağa camiasına mensup kardeşlerimize başsağlığı-sabır diliyorum.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Ömrünü ilme ve irşad faaliyetlerine vakfeden İsmailağa Cemaatinin Şeyhi Hasan Kılıç Hocaefendi’nin vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun.

İHH Başkanı Bülent Yıldırım: Ülkemizin manevi değerlerinden, ömrünü ümmete hizmetle geçirmiş muhterem Hasan Kılıç Hocaefendi’ye Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm İsmailağa Camiasına başsağlığı diliyorum.



