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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertaş Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde toprağa verildi. Törene, şehidin babası Tahir ve annesi Şule Ertaş ile Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

14:46 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:09 - 1/05/2024 Çarşamba
AA
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertaş son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertaş son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde toprağa verildi.

Ertaş'ın (27) naaşı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Payas Asri Mezarlığı'na götürüldü. Törene, şehidin babası Tahir ve annesi Şule Ertaş ile Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Hanifi Özlen, cenaze namazını kıldırdı. Namaz sonrası Ertaş'ın naaşı, mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

Şırnak'ta Gabar Dağı Pire Tepe mevkisinde dün askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.



#Şırnak
#Hatay
#Cenaze töreni
#Ensar Enes Ertaş
#şehit
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