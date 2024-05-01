Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertaş Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Ertaş'ın (27) naaşı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Payas Asri Mezarlığı'na götürüldü. Törene, şehidin babası Tahir ve annesi Şule Ertaş ile Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.