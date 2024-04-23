Suriyeli astronota veda: Son görev gerçekleştirildi

Doktor Muhammed Beşir Haddad, “Muhammed Faris, özgürlüğün, imanın sembolüdür. Bizlere çok önemli dersler vermiş bir bilim insanıdır. Haksızlık ve zulüm içinde olan Suriye rejimine karşı özgürlüğü savunan bir adamdı. 2011 devriminden önce hükümetin içerisinde var olan haksızlıklara ses çıkardığı için kendisine baskı ve zulüm uygulandı. Suriye devriminin öncülerinden biriydi. Sözüyle her zaman adaletsizliğin karşısında olup mazlumların yanında oldu. Bu yüzden bu kadar başarılı bir insan kendi ülkesinde var olmadı. Çünkü Esed kendisine kukla arıyordu fakat o özgürlük için kimseye boyun eğmedi" ifadelerini kullandı.