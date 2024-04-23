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Suriyeli astronota veda: Son görev gerçekleştirildi

Tedavi gördüğü Gaziantep’te hayatını kaybeden Suriye’nin ilk astronotu Tümgeneral Muhammed Faris, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Faris’i seven pek çok kişi katıldı. Faris, Esed rejiminden kaçarak Türkiye’ye sığınmıştı.

Rabia Şenol
04:00 - 23/04/2024 Tuesday
Güncelleme: 05:18 - 23/04/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Faris'in cenaze namazı Azez'de kılındı.
Faris'in cenaze namazı Azez'de kılındı.

Tedavi gördüğü Gaziantep'te yaşamını yitiren Suriye'nin ilk astronotu Tümgeneral Muhammed Faris, Halep'in Azez ilçesinde defnedildi. Faris'in cenaze törenine Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye Geçici Hükümeti (SGH) temsilcilerinin yanı sıra bölge halkından binlerce kişi katıldı. Faris için dün İstanbul'da da Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. Faris, ömrünün son yıllarına denk düşen Suriye savaşı nedeniyle Esed rejimine karşı çıkmış, Türkiye'ye sığınmıştı. 1951 doğumlu Faris, 1987’de uzaya çıkan ilk Suriyeli ve ikinci Arap olmuştu. 2012’de Esed rejiminden ayrılarak devrime katıldığında rejimden ayrılan en üst rütbeli Subay olmuştu. Esed rejimine karşı çıkan astronot, ailesiyle Türkiye’de yaşıyordu. Tedavi gördüğü Gaziantep'te yaşamını yitiren Faris için Fatih Camii'nde kılınan namazı Suriye'nin önemli İslam alimlerinden Usame er-Rifai kıldırdı, namazın ardından dualar edildi. Faris'in sevenleri gıyabi cenaze namazına yoğun katılım sağladı.


BASKI GÖRDÜ ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNDU

Doktor Muhammed Beşir Haddad, “Muhammed Faris, özgürlüğün, imanın sembolüdür. Bizlere çok önemli dersler vermiş bir bilim insanıdır. Haksızlık ve zulüm içinde olan Suriye rejimine karşı özgürlüğü savunan bir adamdı. 2011 devriminden önce hükümetin içerisinde var olan haksızlıklara ses çıkardığı için kendisine baskı ve zulüm uygulandı. Suriye devriminin öncülerinden biriydi. Sözüyle her zaman adaletsizliğin karşısında olup mazlumların yanında oldu. Bu yüzden bu kadar başarılı bir insan kendi ülkesinde var olmadı. Çünkü Esed kendisine kukla arıyordu fakat o özgürlük için kimseye boyun eğmedi" ifadelerini kullandı.


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