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POLİTİKA

HDP'li Gülistan Kılıç Koçyiğit Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmelerine HDP'li Gülistan Kılıç Koçyiğit'in skandal sözleri damga vurdu. Türkiye'nin, Afganistan ve Suriye politikalarını hedef alan HDP'li vekil, hükümeti ve TSK'yı 'işgalcilikle' suçladı. Koçyiğit'in sözleri AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz HDP'li Koçyiğit'in sözlerini sert bir dille eleştirerek, "Kendi ülkenize nasıl işgalci dersiniz" ifadelerini kullandı.

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HDPli Gülistan Kılıç Koçyiğit Türkiyeyi işgalcilikle suçladı
Gülistan Kılıç Koçyiğit

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in skandal sözleri damga vurgu.

Komisyon görüşmesinde söz alan HDP'li Gülistan, iktidarın Afganistan ve Suriye politikalarını hedef aldı. Olası Suriye operasyonu karşısında paniklediği anlaşılan Koçyiğit, şerefli Türk ordusunu "işgalcilik"le suçladı.

"Türkiye orada birinci dereceden sorumlu pozisyonda"

Kürt karşıtlığı nedeniyle ABD ve Rusya arasında dış politikanın pinpon topuna döndüğünü dile getiren Koçyiğit, “Siz Êfrîn’e girme karşılığında Rusya’ya rüşvet verdiniz. S-400’ü Êfrîn’i işgal karşılığında aldınız. Bugün Êfrîn BM raporlarından tutalım Suriye İnsan Hakları Gözlem raporlarında insanlık suçlarının yaşandığı bölgeye dönüştü. Suriye savaşı boyunca barışın adası olan ve nüfusun iki katına çıkan Êfrîn’i işgal ettiniz. Şimdi sizin denetiminizdeki ÖSO’cular, Milli Suriye Ordusu (MSO) orada her gün insanlığa karşı suç işliyor. Kadın tecavüzünden kaçırmaya kadar, yağmadan mala el koymaya kadar. Bu suçlarda BM’nin de raporlarında olduğu gibi Türkiye orada birinci dereceden sorumlu pozisyonda” dedi.

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AK Parti'den tepki: Kendi ülkenize nasıl işgalci dersiniz?

Koçyiğit’in konuşmasını kesen AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, komisyon başkanına "Başkanım müdahale etmeyecek misiniz?" diye sordu. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da "İşgalci değiliz." diye bağırdı.

Araya giren Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, HDP'li vekile şöyle tepki gösterdi: "Ülkemiz Suriye'de hiçbir şekilde işgalci bir güç olarak bulunmamaktadır. Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek, ülkemize olası bir göç akınını önlemek ve oradaki masum insanların can güvenliğini sağlamak için bulunmaktadır. Kendi ülkenize nasıl işgalci dersiniz?"

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