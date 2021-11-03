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ANKARA

BBP Genel Başkanı Destici: HDP bir siyasi parti değildir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında eski HDP'li Osman Baydemir'in skandal açıklamaları hakkında konuştu. Baydemir'in, Türkiye'yi ve Türk milletini işgalci olmakla suçladığını ve Türkiye'yi tehdit ettiğini dile getiren Destici, "HDP bir siyasi parti değildir, hiçbir zaman da olmadı. Tüm misyonu bir terör örgütünün verdiği emirleri yerine getirmek olan; yöneticileri, adayları, söylemleri, bir terör örgütü tarafından belirlenen; şiddeti ve terörü kınamak bir tarafa, terör örgütünün propaganda aracı ve eleman toplama şubesi olarak çalışan bir topluluğu 'siyasi parti' olarak tanımlamak, öncelikle siyaset kurumuna ve demokrasiye hakarettir. Ha dağdakiler ha partidekiler..." diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
BBP Genel Başkanı Destici: HDP bir siyasi parti değildir
Mustafa Destici

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde bir kişinin, "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" sözüne karşı sessizliğe büründüğünü, bu durumun her kesimden vatandaşın tepkisine neden olduğunu vurguladı.

  • Destici, "Sayın Akşener'in, her metrekaresini şehitler vererek ve kanımızı akıtarak alıp koruduğumuz, yaşadığımız toprakların adının Türkiye, devletin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu, bu topraklarda işgal gücü olarak değil, bu toprakların sahibi olarak bulunduğumuzu dile getirememiş olması, hepimizi ziyadesiyle rahatsız etmiş ve üzmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

"Ha dağdakiler ha partidekiler"

Eski HDP'li Osman Baydemir'in, bu hadisenin üzerinden, Türkiye'yi ve Tük milletini işgalci olmakla suçladığını ve Türkiye'yi tehdit ettiğini dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "HDP bir siyasi parti değildir, hiçbir zaman da olmadı. Tüm misyonu bir terör örgütünün verdiği emirleri yerine getirmek olan; yöneticileri, adayları, söylemleri, bir terör örgütü tarafından belirlenen; şiddeti ve terörü kınamak bir tarafa, terör örgütünün propaganda aracı ve eleman toplama şubesi olarak çalışan bir topluluğu 'siyasi parti' olarak tanımlamak, öncelikle siyaset kurumuna ve demokrasiye hakarettir. Ha dağdakiler ha partidekiler... Farkları; isimleri, sıfatları ve nitelikleri değil, görev alanları ve yerleridir. Herkesin gözlerinin önündeki bu duruma ve bu açık gerçeğe rağmen Millet İttifakı partilerinin, oy kaygısıyla, HDP'yi meşrulaştırma gayretleri, anayasamıza bağlılık yemini etmiş herkes için, anayasanın 'değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez' ilk dört maddesini koruma hassasiyeti duyan her vatan evladı için birer utanç vesilesidir."

BBP Genel Başkanı Destici: HDP'nin tek misyonu terör örgütü PKK'nın verdiği emirleri yerine getirmektir
OYNAT 00:52
BBP Genel Başkanı Destici: HDP'nin tek misyonu terör örgütü PKK'nın verdiği emirleri yerine getirmektir
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuştu.
HDP bir siyasi parti olmadığın belirten Destici, 'Tüm misyonu bir terör örgütünün verdiği emirleri yerine getirmek olan; yöneticileri, adayları, söylemleri, bir terör örgütü tarafından belirlenen; şiddeti ve terörü kınamak bir tarafa, terör örgütünün propaganda aracı ve eleman toplama şubesi olarak çalışan bir topluluğu 'siyasi parti' olarak tanımlamak, öncelikle siyaset kurumuna ve demokrasiye hakarettir. Ha dağdakiler ha partidekiler...' dedi.

HDP'ye destek veren muhalefet partilerini de eleştiren Destici, 'Herkesin gözlerinin önündeki bu duruma ve bu açık gerçeğe rağmen Millet İttifakı partilerinin, oy kaygısıyla, HDP'yi meşrulaştırma gayretleri, anayasamıza bağlılık yemini etmiş herkes için, anayasanın 'değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez' ilk dört maddesini koruma hassasiyeti duyan her vatan evladı için birer utanç vesilesidir.' dedi.
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