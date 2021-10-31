Gündem HDPli Baydemir Türkiyeyi işgalci olarak tanımladı Ya misafir oldukları Kürdistanı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar
POLİTİKA

HDP'li Baydemir Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistan'ı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar

HDP'li Osman Baydemir, Paris'te yaptığı açıklamada Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımlayarak skandal ifadeler kullandı. "Siirt Kürdistan'dır" diyen Baydemir, "İşgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan'a komşu olacaklar." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​HDPli Osman Baydemir: Türkiyeyi işgalci olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistanı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar
Osman Baydemir

Paris Kürt Enstitüsü'nde düzenlenen bir törene katılan HDP'li eski vekil Osman Baydemir skandal açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyareti sırasında "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" diyen Cemil Taşkesen adlı esnafa destek veren Baydemir, "O kardeşimizi yüreğinden öpüyorum. Cemil kardeşimiz bin defa var olsun. Orası Kürdistan'dır. Kürdistan bin yaşasın." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ 'İŞGALCİ' OLARAK TANIMLADI

  • Baydemir, "İşgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan'a komşu olacaklar. Yan Kürdistan'ı kardeşi gibi kabul edecekler yada Kürdistan'a komşu olacaklar." diye konuştu.

Baydemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bizim Kürdistan'ı yüreğimizde, bağrımızda, zihnimizde muhafaza etmemiz gerekiyor. Kürdistan'ı bağrımıza basar, yüreğimizde saklar ve zihnimizde yaşatırsak, hepimiz Cemil kardeş gibi yaparsak, emin olun ki hiçbir işgalci Kürdistan'ı yok edemez. Tek Kürt kalana kadar Kürdistan yaşayacaktır."

Meral Akşener Siirt’te “Siz Kürdistan’a geldiniz” diyen esnafa tepkisiz kaldı
OYNAT 00:55
Meral Akşener Siirt’te “Siz Kürdistan’a geldiniz” diyen esnafa tepkisiz kaldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu. Bir esnaf, Akşener'e “Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki 'Kürdistan' inkar ediliyor' dedi. Bu sözlere tepki göstermeyen Akşener, “Bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna 'evet' diyorsan... Seni inkar eden yok' şeklinde yanıt verdi.

Bakan Soylu CHP ve HDP'ye Ağrı'dan seslendi: Arkanızda Amerika da Avrupa da olsa silineceksiniz
GÜNDEM
Bakan Soylu CHP ve HDP'ye Ağrı'dan seslendi: Arkanızda Amerika da Avrupa da olsa silineceksiniz

HDP'den CHP'ye tezkere teşekkürü: Çok kıymetli buluyoruz
GÜNDEM
HDP'den CHP'ye tezkere teşekkürü: Çok kıymetli buluyoruz

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazandı.
Nefes kesti

Nefes kesti

Solotürk'ün kabininden çekildi.
HDPli Baydemir Türkiyeyi işgalci olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistanı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

​31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.