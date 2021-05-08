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Gündem HDP şaşırtmadı Hüda Kaya İsrail saldırısı üzerinden Türkiyeyi hedef aldı
POLİTİKA

HDP şaşırtmadı: Hüda Kaya İsrail saldırısı üzerinden Türkiye'yi hedef aldı

İşgalci İsrail kuvvetleri, Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı. Saldırılarda 150'den fazla kişi yaralanırken, Türkiye'den işgalci kuvvetlere tepkiler gecikmedi. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ise, saldırıyı kınamak yerine siyaset yapma telaşına girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP şaşırtmadı: Hüda Kaya İsrail saldırısı üzerinden Türkiyeyi hedef aldı
Hüda Kaya

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate, işgalci İsrail güçleri ses bombaları ve plastik mermiler ile saldırdı.

Saldırılarda 150'den fazla masum sivil yaralandı. Gelişmeler dünya kamuoyunda da büyük yankı buldu.

İsrail'in cemaate saldırısına Türkiye'den de peş peşe çok sert tepkiler geldi.

Sıcak gündem arasında HDP'li Hüda Kaya ise, siyaset yapma telaşına girişti.

İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı
DÜNYA
İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

"İsrail, Türkiye'yi kıskanıyor"

İşgalci kuvvetlerin saldırısını Türkiye'ye yamamak peşinde olan Kaya, "İsrail, Türkiye'yi kıskanıyor" paylaşımında bulundu.

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