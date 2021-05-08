HDP şaşırtmadı: Hüda Kaya İsrail saldırısı üzerinden Türkiye'yi hedef aldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate, işgalci İsrail güçleri ses bombaları ve plastik mermiler ile saldırdı.
Saldırılarda 150'den fazla masum sivil yaralandı. Gelişmeler dünya kamuoyunda da büyük yankı buldu.
İsrail'in cemaate saldırısına Türkiye'den de peş peşe çok sert tepkiler geldi.
Sıcak gündem arasında HDP'li Hüda Kaya ise, siyaset yapma telaşına girişti.
"İsrail, Türkiye'yi kıskanıyor"
İşgalci kuvvetlerin saldırısını Türkiye'ye yamamak peşinde olan Kaya, "İsrail, Türkiye'yi kıskanıyor" paylaşımında bulundu.