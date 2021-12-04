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POLİTİKA

HDP’li Tayip Temel: Algı yapıyorlar terör örgütleriyle ilişkimiz yok

PKK elebaşı Öcalan'ın heykelini dikeceklerini ve HDP'nin Öcalan'ın projesi olduğunu söyleyen HDP'liler, terör örgütleriyle ilişkilerinin olmadığına yönelik açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, "HDP’nin terör örgütleriyle yakınlığı ve ilişkisi tamamen bir algı operasyonudur" çıkışında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
HDP’li Tayip Temel: Algı yapıyorlar terör örgütleriyle ilişkimiz yok
HDP'li Tayyip Temel

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada, HDP'nin terör örgütleriyle ilişkisinin bulunmadığını ve bunun kendilerini yıpratmak için yapılan algı operasyonu olduğunu savundu.

"TAMAMEN ALGI OPERASYONU"

  • Temel, "HDP’nin terör örgütleriyle yakınlığı, ilişkisi' tamamen bir algı operasyonudur. Çok sayıda arkadaşımız yargılanıyor. Parti yöneticilerimiz konuşmalarından dolayı yargılanıyor" dedi.

"PKK'NIN UZANTISI DEĞİLİZ"

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da HDP ile PKK'nın hiçbir bağının bulunmadığını savunmuştu. HDP için "Silahlı bir yapıyı temsil etmez. Onun siyasi kolu veya uzantısı değildir. Belki bu yanılgılı yaklaşımın kabul görmesinde, biz HDP sözcülerinin de zaman zaman yanlış anlaşılmaya müsait konuşmalarımız yol açmıştır" demişti.

"HDP ÖCALAN'IN PROJESİ"

Partinin eş genel başkanlığını yapmış Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş açıkça HDP’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın projesi olduğunu söylemekten çekinmemişlerdi. Demirtaş, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında Öcalan için "sayın" diyerek "HDP'nin başarısı sayın Öcalan'ın çok önemsediği projedir" ifadelerini kullanmıştı.

"SIRTIMIZI YPG'YE DAYIYORUZ"

Demirtaş, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için "Daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" de demişti. Bir başka eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ da "Sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz" açıklaması yapmıştı. HDP'li Abdullah Zeydan ise eli kanlı örgütle ilgili "PKK sizi tükürüğüyle boğar" çıkışında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun HDP hakkındaki
OYNAT 00:56
Kılıçdaroğlu'nun HDP hakkındaki "Şiddet çağrısı mı yapmışlar?" çıkışı "Apo'nun heykelini dikeceğiz" ve "Sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz" skandallarını hatırlattı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili konuşmasında 'Şiddet çağrısı mı yapmışlar? Ellerine silah mı almışlar' ifadelerini kullanarak HDP'li isimlere arka çıktı. O sözler, HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili 'Daha Apo'nun heykelini dikeceğiz', yine eski eş başkan Figen Yüksekdağ'ın 'Sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz', eski HDP'li vekil Abdullah Zeydan'ın eli kanlı örgütle ilgili kullandığı 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' çıkışını hatırlattı.

HDP'YE E-POSTA'YLA TALİMAT

37 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim eylemlerinin talimatının HDP'ye, terör örgütü PYD tarafından verildiği ortaya çıkmıştı. Kobani davasının tutuklu sanıklarından eski HDP MYK Üyesi Bircan Yorulmaz'ın bilgisayarında tespit edilen, "Acil Çağrı" başlıklı İngilizce kaleme alınan elektronik postanın, PYD'nin sözde Avrupa Medya ve Halkla İlişkiler Ofisi Bilgi ve İlişkiler Merkezinden gönderildiği tespit edilmişti.

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