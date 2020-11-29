Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş: PKK ile bağım yok
Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK ile bağına ilişkin sorulan soruya "HDP dışındaki hiçbir örgütsel yapıya bağlı ya da tabi değilim" cevabını verdi.
Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.
PKK ile bağı soruldu
"PKK ile ilişkili olmakla suçlanarak yargılanıyorsunuz. Demirtaş PKK’nın ya da Kandil’in vitrini mi?" sorusunun sorulması üzerine Demirtaş, PKK ile bağının olmadığını söyledi.
Demirtaş sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
"Ben PKK üyesi veya yöneticisi olsaydım bunu gizlemezdim. Ben siyasetçiyim ve HDP dışındaki hiçbir örgütsel yapıya bağlı ya da tabi değilim. Silah ve şiddet yöntemini de benimsemediğim, doğru bulmadığım için demokratik siyaset yolunu tercih etmiş bir siyasetçiyim. Tüm sorunların barışçıl siyasi yollarla çözülmesi gerektiğine inandığım için de HDP’de siyaset yapıyorum."