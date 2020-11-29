Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş: PKK ile bağım yok

Demirtaş: Özerklik ilan edeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da sert açıklamalarda bulundu. Herkesi direnişe davet ettiklerini belirten Demirtaş, 26-27 Aralık'ta DTK'nın olağanüstü kongresine kendilerinin genişletilmiş halde katılacaklarını ifade etti. Demirtaş, öz yönetimin ve özerkliğin içinin doldurulmasıyla ilgili sürecin daha güçlü bir şekilde ilerletilmesi için çok yoğun tartışmalar ile kararlar alacaklarına dikkat çekti.