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POLİTİKA

Selahattin Demirtaş: HDP'nin PKK ile bağı yok

PKK elebaşı Öcalan'ın heykelini dikeceğini ve HDP'nin Öcalan'ın projesi olduğunu söyleyen, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK ile HDP'nin hiçbir bağının bulunmadığını savundu.

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Selahattin Demirtaş: HDPnin PKK ile bağı yok
Selahattin Demirtaş

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde, Kısadalga'dan Beril Eski'nin sorularını cevapladı.

PKK'NIN UZANTISI DEĞİL

Demirtaş, yaptığı açıklamalarda HDP ile PKK'nın hiçbir bağının bulunmadığını savundu. HDP için "Silahlı bir yapıyı temsil etmez. Onun siyasi kolu veya uzantısı değildir. Belki bu yanılgılı yaklaşımın kabul görmesinde, biz HDP sözcülerinin de zaman zaman yanlış anlaşılmaya müsait konuşmalarımız yol açmıştır" dedi.

İşte HDP’nin suç karnesi
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İşte HDP’nin suç karnesi

"HDP ÖCALAN'IN PROJESİDİR"

Partinin eş genel başkanlığını yapmış Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş açıkça HDP’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın projesi olduğunu söylemekten çekinmemişlerdi. Demirtaş, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında Öcalan için "sayın" diyerek "HDP'nin başarısı sayın Öcalan'ın çok önemsediği projedir" demişti.

SIRTIMIZI YPG'YE DAYIYORUZ

Demirtaş, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için "Daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" ifadelerini de kullanmıştı. Bir başka eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ da "Sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz" açıklaması yapmıştı. HDP'li Abdullah Zeydan ise eli kanlı örgütle ilgili "PKK sizi tükürüğüyle boğar" çıkışında bulunmuştu.

HDP'YE E-POSTA'YLA TALİMAT

37 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim eylemlerinin talimatının HDP'ye, terör örgütü PYD tarafından verildiği ortaya çıkmıştı. Kobani davasının tutuklu sanıklarından eski HDP MYK Üyesi Bircan Yorulmaz'ın bilgisayarında tespit edilen, "Acil Çağrı" başlıklı İngilizce kaleme alınan elektronik postanın, PYD'nin sözde Avrupa Medya ve Halkla İlişkiler Ofisi Bilgi ve İlişkiler Merkezinden gönderildiği tespit edilmişti.

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş: PKK ile bağım yok
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Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş: PKK ile bağım yok

Terör örgütü PYD'den HDP'ye e-postayla ‘Kobani talimatı’
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Terör örgütü PYD'den HDP'ye e-postayla ‘Kobani talimatı’

Kılıçdaroğlu'nun HDP hakkındaki
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Kılıçdaroğlu'nun HDP hakkındaki "Şiddet çağrısı mı yapmışlar?" çıkışı "Apo'nun heykelini dikeceğiz" ve "Sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz" skandallarını hatırlattı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili konuşmasında 'Şiddet çağrısı mı yapmışlar? Ellerine silah mı almışlar' ifadelerini kullanarak HDP'li isimlere arka çıktı. O sözler, HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili 'Daha Apo'nun heykelini dikeceğiz', yine eski eş başkan Figen Yüksekdağ'ın 'Sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz', eski HDP'li vekil Abdullah Zeydan'ın eli kanlı örgütle ilgili kullandığı 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' çıkışını hatırlattı.

PKK elebaşı Duran Kalkan: CHP, HDP'ye muhtaçtır
OYNAT 00:54
PKK elebaşı Duran Kalkan: CHP, HDP'ye muhtaçtır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda sözde 'Kürt sorunu'nu ortaya atmış ve durumun HDP'siz çözülemeyeceğini söylemişti.

Açıklamalarla ilgili tartışmalar sürerken, terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan, aradaki iş birliğini gözler önüne seren bir açıklama geldi. Kalkan, 'HDP'nin bu çıkışını bazı CHP'liler ters yorumlayabilirler ama öyle değil. CHP'nin de önünü açtı, güçlendirdi. CHP HDP'ye muhtaçtır. CHP, HDP ile doğru ilişki kurarsa etkili olabilir' ifadelerini kullandı.

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