Selahattin Demirtaş: HDP'nin PKK ile bağı yok

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde, Kısadalga'dan Beril Eski'nin sorularını cevapladı.

PKK'NIN UZANTISI DEĞİL

Demirtaş, yaptığı açıklamalarda HDP ile PKK'nın hiçbir bağının bulunmadığını savundu. HDP için "Silahlı bir yapıyı temsil etmez. Onun siyasi kolu veya uzantısı değildir. Belki bu yanılgılı yaklaşımın kabul görmesinde, biz HDP sözcülerinin de zaman zaman yanlış anlaşılmaya müsait konuşmalarımız yol açmıştır" dedi.

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"HDP ÖCALAN'IN PROJESİDİR"

Partinin eş genel başkanlığını yapmış Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş açıkça HDP’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın projesi olduğunu söylemekten çekinmemişlerdi. Demirtaş, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında Öcalan için "sayın" diyerek "HDP'nin başarısı sayın Öcalan'ın çok önemsediği projedir" demişti.

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SIRTIMIZI YPG'YE DAYIYORUZ

Demirtaş, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için "Daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" ifadelerini de kullanmıştı. Bir başka eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ da "Sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz" açıklaması yapmıştı. HDP'li Abdullah Zeydan ise eli kanlı örgütle ilgili "PKK sizi tükürüğüyle boğar" çıkışında bulunmuştu.

HDP'YE E-POSTA'YLA TALİMAT

37 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim eylemlerinin talimatının HDP'ye, terör örgütü PYD tarafından verildiği ortaya çıkmıştı. Kobani davasının tutuklu sanıklarından eski HDP MYK Üyesi Bircan Yorulmaz'ın bilgisayarında tespit edilen, "Acil Çağrı" başlıklı İngilizce kaleme alınan elektronik postanın, PYD'nin sözde Avrupa Medya ve Halkla İlişkiler Ofisi Bilgi ve İlişkiler Merkezinden gönderildiği tespit edilmişti.

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GÜNDEM Terör örgütü PYD'den HDP'ye e-postayla ‘Kobani talimatı’

OYNAT 00:56 Kılıçdaroğlu'nun HDP hakkındaki "Şiddet çağrısı mı yapmışlar?" çıkışı "Apo'nun heykelini dikeceğiz" ve "Sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz" skandallarını hatırlattı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili konuşmasında 'Şiddet çağrısı mı yapmışlar? Ellerine silah mı almışlar' ifadelerini kullanarak HDP'li isimlere arka çıktı. O sözler, HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili 'Daha Apo'nun heykelini dikeceğiz', yine eski eş başkan Figen Yüksekdağ'ın 'Sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz', eski HDP'li vekil Abdullah Zeydan'ın eli kanlı örgütle ilgili kullandığı 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' çıkışını hatırlattı.

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