Terör örgütü PYD'den HDP'ye e-postayla ‘Kobani talimatı’

Kobani davası sanıklarına ait bilgisayar, cep telefonu ve taşınabilir disklerde, delil niteliğinde çok sayıda doküman tespit edildi.

Bunlara ilişkin yapılan incelemede, bazı sanıkların dijital materyallerinde, terör örgütleri PKK, YPG ve YPS'ye ait belge, fotoğraf ve örgütsel talimat bulundu.

HDP MYK ÜYESİNİN BİLGİSAYARINDA TESPİT EDİLDİ

Bu deliller arasında, tutuklu sanık eski HDP MYK Üyesi Bircan Yorulmaz'ın bilgisayarında tespit edilen, "Acil Çağrı" başlıklı İngilizce kaleme alınan elektronik postada, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerini talimatının yer aldığı belirlendi.

Buna ilişkin emniyetin hazırladığı ve davanın ek klasörlerinde yer alan raporda, söz konusu e-postanın, "6 Ekim 2014 saat 22.05"te, "pydinfoeuropa@gmail.com" adresinden davanın tutuklu sanığı eski HDP MYK Üyesi Nazmi Gür'e, ondan da dönemin HDP MYK üyelerinin yer aldığı "hdpmyk@listeler.halklarindemokratikkongresi.org" adresine gönderildiği tespit edildiği belirtildi.

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İMZA VE ADRES KISMINDA PYD'NİN SÖZDE OFİSİNİN BİLGİLERİ VAR

Raporda, imza ve adres kısmında "PYD Medya ve Halkla İlişkiler Ofisi (Avrupa) Bilgi ve İlişkiler Merkezi" bilgisinin yer aldığı e-postanın, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD tarafından, HDP'ye gönderildiğine dikkat çekildi.

PYD'NİN GÖNDERDİĞİ E-POSTA'DA NE YAZIYOR?

İngilizce kaleme alınan e-posta, dava dosyasında yer aldığı şekliyle şöyle:

"Acil Çağrı: Kobani'de binlerce sivil katliam tehdidi altında!! Kobani'de binlerce sivil katliam tehdidi altında!! Şimdi harekete geçme ve Kobane'de yaşanacak büyük bir katliamı engelleme zamanı! Terör örgütü IŞİD maalesef Batı Kürdistan'ın (Kuzey Synia) Kobane kentine doğru ilerliyor, şehrin bazı ilçelerine çoktan girdiler, Kürt savunma güçleri, YPG kahramanca şehri ve sivilleri 15 saldırıya karşı savunuyorlar.

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Sınırlı silahlar ve IŞİD'in gelişmiş silahlarına karşı teknik destek yok. Sahip oldukları silahlar, Irak'ın düzenli ordusundan el koyduğu ağır silahlara karşı etkili değil. Kobani'de binlerce sivil, yakın bir katliam tehdidi altında. Türkiye sınırındaki binlerce kişi de IŞİD'in sistematik saldırı tehdidi altında. Kobane Kantonu Başkanı Enver Müslim, uluslararası güçleri iki gün önce tehdit konusunda uyardı.

Uluslararası koalisyonu onların sessizliğini bozmaya çağırdı ve şunları söyledi: 'IŞİD Kobane'ye giriyor ve tüm uluslararası güçlerin sorumlu tutulacağı binlerce insanı katlediyor.' Binlerce insan gözlerimizin önünde katledilmek üzere ve katlediliyor şimdi harekete geçme ve Kobane'de yaşanacak büyük bir katliamı engelleme zamanı.

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