Hollandalılar Canan Karatay’ın koronavirüs uyarısına kulak verdi: Kelle paça içtiler

Koronavirüsün etkisi tüm dünyayı sardı. Her geçen gün gelen ölüm haberleriyle birlikte insanların tedirgin bekleyişi sürüyor.
- Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği'nden ise koronavirüse karşı ilginç bir tedbir yöntemi geldi. Sağlıklı beslenme konusunda verdiği tavsiyelerle ilgi odağı olan Canan Karatay’ın 'koronavirüse karşı kelle paça çorbası için' tavsiyesini dinleyen Hollanda Büyükelçiliği, çalışanlarına kelle paça çorbası dağıttı.
At the NL embassy we took precautions against #coronavirus: no more handshakes, sanitizer, paper towels, and kellepaça soup for increased resistance. // Hollanda Büyükelçiliği olarak #koronavirusu önlemlerimizi aldık: artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, selpaklar, ve kellepaça. pic.twitter.com/gOb73u0Ocj
At the NL embassy we took precautions against #coronavirus: no more handshakes, sanitizer, paper towels, and kellepaça soup for increased resistance. // Hollanda Büyükelçiliği olarak #koronavirusu önlemlerimizi aldık: artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, selpaklar, ve kellepaça. pic.twitter.com/gOb73u0Ocj— Erik Weststrate 🇳🇱 (@erikwest73) March 11, 2020
Hollanda’nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hollanda Büyükelçiliği olarak #koronavirusu önlemlerimizi aldık: artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, selpaklar, ve kelle paça” ifadelerini kullandı.