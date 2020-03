Hollandalılar Canan Karatay’ın koronavirüs uyarısına kulak verdi: Kelle paça içtiler

Koronavirüsün etkisi tüm dünyayı sardı. Her geçen gün gelen ölüm haberleriyle birlikte insanların tedirgin bekleyişi sürüyor.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği'nden ise koronavirüse karşı ilginç bir tedbir yöntemi geldi. Sağlıklı beslenme konusunda verdiği tavsiyelerle ilgi odağı olan Canan Karatay’ın 'koronavirüse karşı kelle paça çorbası için' tavsiyesini dinleyen Hollanda Büyükelçiliği, çalışanlarına kelle paça çorbası dağıttı.

At the NL embassy we took precautions against #coronavirus: no more handshakes, sanitizer, paper towels, and kellepaça soup for increased resistance. // Hollanda Büyükelçiliği olarak #koronavirusu önlemlerimizi aldık: artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, selpaklar, ve kellepaça. pic.twitter.com/gOb73u0Ocj — Erik Weststrate 🇳🇱 (@erikwest73) March 11, 2020

Hollanda’nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hollanda Büyükelçiliği olarak #koronavirusu önlemlerimizi aldık: artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, selpaklar, ve kelle paça” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 10 İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı. Metrobüse binen kişilerin arasında maske takanların sayısında artış gözlendi. Metrobüse binen kişilerin arasında maske takanların sayısında artış gözlendi. Öte yandan akşam saatlerinde bir kişi Cevizlibağ metrobüs istasyonu girişinde maske sattı. Maskelerin tanesi 8 liradan satılırken kimi vatandaş metrobüse binmeden maske aldı kimi vatandaş ise fiyatı yüksek buldu. Metrobüs istasyonunda maske satın alan bir kişi, Önlem için aldım. Turistik bölgede çalıştığım için korunayım dedim. Fiyatlar yüksek ama yapacak bir şey yok şeklinde konuştu. Toplu taşıma araçlarında, metro ve metrobüs istasyonlarında yolcuların dezenfektan kullandığı görüldü. İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı. Metrobüs istasyonlarında yolcuların dezenfektan kullandığı görüldü. Toplu taşımayı kullananların arasında maske takanların sayısında artış gözlendi. İstanbul'dan koronavirüs manzaraları Türkiye'de ilk koronovirüs vakasının görülmesiyle birlikte vatandaşlar kişisel önlemlerini artırdı. Toplu taşıma araçlarında, metro ve metrobüs istasyonlarında yolcuların maske taktığı ve dezenfektan kullandığı görüldü.

