İtalya'da koronavirüs salgını korkutucu boyutlara ulaştı: Bir günde 196 ölü

Ülkede, 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma’da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Ülkede, mevcut vaka sayısının 10 bin 590'a çıktığını bildiren Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 12 bin 462 olduğunu kaydetti.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 196 kişi daha artarak toplam sayının 827'ye yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan Borrelli’nin açıkladığı sayı, "bir günde açıklanan en yüksek ölüm" olarak kayıtlara geçti.

1028 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü bilgisini paylaşan Borrelli, dün 1004 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün 41 kişi daha artarak 1045'e çıktığını söyledi.

Bugün yaşamını yitirenlerin yaş dağılımlarına ilişkin bilgi de veren Borelli, ölenlerin yüzde 2'sinin 50-60 yaş arasında, geri kalanının ise 60 yaş üstü ve çeşitli patolojik rahatsızlıkları bulunan kişiler olduğunu ifade etti.

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Varese Tabip Odası Başkanı Stella da virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Basındaki haberlere göre, bugün yaşamını yitirenlerden birinin de Varese Tabip Odası Başkanı 67 yaşındaki Roberto Stella’nın olduğu bildirildi.

Stella'nın yeni tip koronavirüsün tetiklediği nefes darlığından hayatını kaybettiği belirtildi.

Bir diğer haberde ise "1 numaralı hasta" olarak anılan ve 20 Şubat’ta Codogno’daki hastaneye başvurarak virüsün yayılmasına yol açan kişinin tedavisinin sürdüğü ve konuşmaya başladığı kaydedildi.

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İtalya’da daha sıkı tedbirler tartışılıyor

Ülkede, Kovid-19’dan ölenlerle vaka sayısının her geçen gün artması, virüsün yayılmasının önüne geçmek için daha sıkı tedbirler tartışılmaya başlandı.

Virüsün en çok etkilediği Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, bölgelerinde 1500 yeni vaka görüldüğünü belirterek önceden Codogno’nun da aralarında olduğu 10 küçük beldeye uygulanan sıkı karantinanın tüm Lombardiya’ya uygulanması için teklifte bulunduklarını açıklamıştı.

Başbakan Giuseppe Conte ise virüsün en yaygın olduğu Lombardiya ve Piyemonte bölgelerinin yöneticilerinden gelen Kovid-19'la etkin mücadele için tüm üretimin 15 günlüğüne durdurulması önerisine ilişkin ek kısıtlayıcı önlemleri göz ardı etmediklerini vurgulayarak şu ifadeyi kullanmıştı:

"Lombardiya Bölgesi'nin gerekli gördüğü diğer önlemleri ayrıntılı bir şekilde formüle etmesini bekliyorum. Biz dikkatli olmalıyız. Tepkilere ve duygusal taleplere yaslanamayız. Bize yol göstermesi gereken bir teknik bilimsel komite var ve onunla bir yol izlemeliyiz."

Conte, virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisi başta olmak üzere ailelerin, işletmelerin ve sağlık sektörünün ihtiyaçları için 25 milyar avroluk kaynak açıklamıştı.