Dünya Koronavirüs konferansı koronavirüs sebebiyle iptal edildi
AMERİKA

​ABD'de koronavirüs konferansı koronavirüs sebebiyle iptal edildi

Koronavirüs konferansı koronavirüs sebebiyle iptal edildi

ABD'de Dış İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından New York'ta düzenlenmesi planlanan koronavirüs konferansının 'koronavirüs' salgını sebebiyle iptal edildiği bildirildi. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs tüm dünyayı sarsmaya devam ediyor. ABD merkezli sivil toplum ve düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi (CFR), cuma günü New York'ta gerçekleştirilmesi planlanan koronavirüs ile ilgili konferansını iptal ettiğini açıkladı.

  • Konferansta küresel boyuttaki koronavirüs salgının iş hayatına etkileri ele alınacaktı.

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Dünyanın gündemine oturan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs, geçmişten bu yana görülen salgın hastalıkları akıllara getirdi. İnsanlık tarihinin en ölümcül salgınlarının başında gelen büyük veba salgınından bu zaman kadar 100 milyon kişi hayatını kaybetmişken AIDS'ten 35 milyon, Asya gribinden 24 milyon ve kolera salgınından 3 milyona yakın kişi ölmüştü.

Dış İlişkile Konseyi (CFR) ayrıca, 11 Mart ve 3 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan New York ve Washington yuvarlak masa toplantılarını ve yüz yüze gerçekleştirilecek tüm konferansları da iptal ettiğini bildirdi.

ABD'nin en az 19 eyaletinde, salgın nedeniyle acil durum ilan edildi

  • ABD'de görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı bini geçti. Son olarak Washington eyaletinden 2, California, New Jersey ve Güney Dakota eyaletlerinden de birer kişi olmak üzere 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 31'e yükseldi.

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