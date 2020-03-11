Hayat Pandemi ne demek? Hangi hastalıklar pandemiktir?
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Pandemi ne demek? Hangi hastalıklar pandemiktir?

Koronavirüs salgını tüm dünya için gün geçtikçe daha da ciddi bir hale geliyor. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugüne kadar epidemik olarak adlandırdığı yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), pandemi olarak nitelendirilebileceğini duyurdu. Peki ne demek pandemi? Hangi hastalıklar pandemi kategorisine giriyor?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir hastalık veya tıbbi durum, sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak adlandırılmaz, aynı zamanda bulaşıcı da olması gerekir.
Bir hastalık veya tıbbi durum, sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak adlandırılmaz, aynı zamanda bulaşıcı da olması gerekir.

Binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsü her geçen gün daha da ciddi bir hal almaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) birçok ülkeye yayıldığını bildirirken, bu virüsün pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) açıklamalarından sonra pandemik influenza ve pandemi kavramları gündeme geldi. Peki, pandemi ne demek? Hangi hastalıklar pandemiktir? Pandemi ile ilgili ayrıntılara yakından bakalım.

Pandemi ne demek?

  • Pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isim. Pandemi durumuna virüslerde rastlıyoruz. Virüsün yayılması ve tutunması pandemik olarak yorumlanmaktadır.

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Dünyanın gündemine oturan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs, geçmişten bu yana görülen salgın hastalıkları akıllara getirdi. İnsanlık tarihinin en ölümcül salgınlarının başında gelen büyük veba salgınından bu zaman kadar 100 milyon kişi hayatını kaybetmişken AIDS'ten 35 milyon, Asya gribinden 24 milyon ve kolera salgınından 3 milyona yakın kişi ölmüştü.


Kimi zaman influenza virüslerinin genetik yapısında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak yeni bir tipte influenza virüsü ortaya çıkmaktadır. Bu değişiklik hayvan influenza virüsünün genetik yapısında meydana gelebilmekte veya insan ve hayvan influenza virüslerinin her ikisinin genetik kombinasyonu ile ortaya çıkabilmektedir.

Dünya çapında hızla yayılma potansiyeli

Değişimlere bağlı olarak virüs insandan insana kolayca geçiş yeteneği kazanabilmektedir. Bu durum, virüsle daha önce hiç teması olmayan, virüsün yol açacağı enfeksiyonun gelişmesine yatkın olan kişilerin önemli bir kısmının hastalanmasına neden olmakta ve büyük çapta salgınlara yol açabilmektedir. Dünya çapında hızla yayılma potansiyeli olan böyle bir virüs, influenza pandemisine neden olabilir.

  • Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tanımlamasına göre bir pandemik ancak aşağıdaki üç koşulu sağladığında başlamış sayılır:
  • - Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı
  • - Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması
  • - Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması

Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor
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Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor.


Yaygın olması yeterli değil, bulaşıcı da olması lazım

Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak adlandırılmaz, aynı zamanda bulaşıcı olması gereklidir. Örneğin, kanser, insanlarda çok sayıda ölüme sebep olan bir hastalık olmasına rağmen bulaşıcı olmadığı için pandemi olarak adlandırılmamaktadır.

Tarihteki pandemi vakaları

- Kara veba

- Kolera

- Grip

- Tifo

- Domuz gribi

İstanbul'dan koronavirüs manzaraları
FOTOĞRAF 10
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İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı.
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Metrobüse binen kişilerin arasında maske takanların sayısında artış gözlendi.
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Metrobüse binen kişilerin arasında maske takanların sayısında artış gözlendi.
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Öte yandan akşam saatlerinde bir kişi Cevizlibağ metrobüs istasyonu girişinde maske sattı.
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Maskelerin tanesi 8 liradan satılırken kimi vatandaş metrobüse binmeden maske aldı kimi vatandaş ise fiyatı yüksek buldu.
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Metrobüs istasyonunda maske satın alan bir kişi, Önlem için aldım. Turistik bölgede çalıştığım için korunayım dedim. Fiyatlar yüksek ama yapacak bir şey yok şeklinde konuştu.
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Toplu taşıma araçlarında, metro ve metrobüs istasyonlarında yolcuların dezenfektan kullandığı görüldü.
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İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı.
Title
Metrobüs istasyonlarında yolcuların dezenfektan kullandığı görüldü.
Title
Toplu taşımayı kullananların arasında maske takanların sayısında artış gözlendi.
İstanbul'dan koronavirüs manzaraları
Türkiye'de ilk koronovirüs vakasının görülmesiyle birlikte vatandaşlar kişisel önlemlerini artırdı. Toplu taşıma araçlarında, metro ve metrobüs istasyonlarında yolcuların maske taktığı ve dezenfektan kullandığı görüldü.


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