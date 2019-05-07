İftara kaç saat kaldı?

On bir ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs Pazartesi günü başladı. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

Vatandaşlar yaşadıkları ilde iftar için kalan süreyi öğrenmek için "iftara kaç saat kaldı?" sorusunun cevabını merak ediyor.

İl il sahur ve iftar saatlerini sitemizden öğrenebilirsiniz.

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En uzun oruç Sinop'ta tutuluyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan kameri ay hesaplamalarına göre 16 saat 10 dakika ile Türkiye'de en uzun oruç. Sinop'ta tutuluyor.

İlk iftar topu Kars'tan atıldı

Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu, Kars'ta atıldı.

Kars Valiliğince 15 yıldır geleneksel hale getirilen ''Türkiye'nin ilk iftar topu'', bu yıl da akşam ezanının okunmasıyla Evliya Camisi'ndeki Ebul Hasan Harakani Türbesi'nin önünden atıldı.

İftar topunu, "Ateşleyici yeterlilik belgesi"ne sahip Tacettin Durmuş ateşledi. Topun patlamasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.

2019 fıtır sadakası ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığında toplanan kurulun, 2019 fıtır sadakası miktarını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2019 ramazan ayının başlangıcından 2020 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 23 lira olarak belirlenmesine karar verildi" denildi.

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