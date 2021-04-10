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Ankara'da sahur ve iftar saati! 2021 Ankara Ramazan imsakiyesi

Ankara Ramazan imsakiyesi

2019 Ankara Ramazan imsakiyesi haberimizde. On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Peki Ankara'da sahur ve iftar saatleri kaçta? Diyanet'in takvimine göre, Ankara için Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankarada sahur ve iftar saati! 2021 Ankara Ramazan imsakiyesi
2019 Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başladı.

On bir ayın sultanı Ramazan başladı. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Ankara'da sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz.

Ankara'da bugün sahur yapıldıktan sonra saat 03:35'te ezan ile birlikte oruç başladı. Oruç saat 20.09'da okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak.

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İlk sahur ilk iftar saat kaçta?
GÜNDEM
İlk sahur ilk iftar saat kaçta?

2021 Ramazan ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı Ramazan ayının başlayacağı günü açıkladı.

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Ramazan ayının bitişi ise 12 Mayıs Çarşamba akşamı olacak.

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de 8 mayıs Cumartesi günü gecesi idrak edilecek.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLADI?

2021 yılı dini takvime göre üç aylar 13 Şubat 2021'de başlad. Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram"a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

İzmir Ramazan imsakiyesi
GÜNDEM
İzmir Ramazan imsakiyesi

İlk sahur ilk iftar saat kaçta?
GÜNDEM
İlk sahur ilk iftar saat kaçta?

İstanbul Ramazan imsakiyesi
GÜNDEM
İstanbul Ramazan imsakiyesi
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