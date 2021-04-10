Ankara Ramazan imsakiyesi

On bir ayın sultanı Ramazan başladı. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Ankara'da sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz.

Ankara'da bugün sahur yapıldıktan sonra saat 03:35'te ezan ile birlikte oruç başladı. Oruç saat 20.09'da okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak.

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Ankara'da imsak ve iftar saatleri için tıklayınız

GÜNDEM İlk sahur ilk iftar saat kaçta?

2021 Ramazan ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı Ramazan ayının başlayacağı günü açıkladı.

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Ramazan ayının bitişi ise 12 Mayıs Çarşamba akşamı olacak.

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de 8 mayıs Cumartesi günü gecesi idrak edilecek.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

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ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLADI?

2021 yılı dini takvime göre üç aylar 13 Şubat 2021'de başlad. Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram"a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

GÜNDEM İzmir Ramazan imsakiyesi

GÜNDEM İlk sahur ilk iftar saat kaçta?