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Gündem İstanbulda Yeditepe Huzur uygulaması 2 saatte 100 bin 521 kişiye yapılan GBT yapıldı, 271 bin TL de para cezası kesildi
İSTANBUL

İstanbul haberleri: ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasında 271 bin TL para cezası kesildi

İstanbul'da ’Yeditepe Huzur' uygulaması: 2 saatte 100 bin 521 kişiye yapılan GBT yapıldı, 271 bin TL de para cezası kesildi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda akşam saat 19.00-21:00 saatleri arasında il genelinde gerçekleştirilen ’Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulamada, 100 bin 521 kişiye yapılan GBT sorgulaması sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 225 şüpheli ile 79 yoklama kaçağı yakalandı. 7 bin 319 araç ile 81 motosiklet kontrol edildi, 232 araca işlem yapıldı, 48 araç trafikten men edildi, 268 bin 94 lira para cezası kesildi. Denetimlerde, bin 524 iş yeri denetlendi, 4 iş yerine işlem yapıldı, 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı.

Uygulamanın bilançosu İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından duyuruldu.

İstanbul'da huzur uygulaması: 3 saatte 10 bin kişiye GBT yapıldı
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İstanbul'da huzur uygulaması: 3 saatte 10 bin kişiye GBT yapıldı

Şüpheli ve yoklama kaçağı olanlar yakalandı

Aktaş'ın talimatı doğrultusunda akşam saat 19.00-21:00 saatleri arasında il genelinde gerçekleştirilen ’Yeditepe Huzur" uygulamasında 100 bin 521 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 225 şüpheli ile 79 yoklama kaçağı yakalandı.

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 7 binden fazla GBT sorgusu yapıldı
GÜNDEM
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 7 binden fazla GBT sorgusu yapıldı

Toplam da 271 bin TL para cezası kesildi

7 bin 319 araç ile 81 motosiklet kontrol edildi, 232 araca işlem yapıldı, 48 araç trafikten men edildi, 268 bin 94 lira para cezası kesildi. Denetimlerde, bin 524 iş yeri denetlendi, 4 iş yerine işlem yapıldı, 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması: 401 kişi yakalandı
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İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması: 401 kişi yakalandı

Ruhsatsız 24 tabanca ve tüfek ile 148 fişek ele geçirilen uygulamada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen paraya el konuldu.

İstanbul'da 'Güven Huzur' uygulaması yapıldı
OYNAT 00:32
İstanbul'da 'Güven Huzur' uygulaması yapıldı
''Türkiye Güven Huzur' asayiş uygulaması kapsamında İstanbul'daki ilçelerde denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde 39 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.


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