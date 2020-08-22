İstanbul'da ’Yeditepe Huzur' uygulaması: 2 saatte 100 bin 521 kişiye yapılan GBT yapıldı, 271 bin TL de para cezası kesildi

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı.
Uygulamanın bilançosu İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından duyuruldu.
Şüpheli ve yoklama kaçağı olanlar yakalandı
Aktaş'ın talimatı doğrultusunda akşam saat 19.00-21:00 saatleri arasında il genelinde gerçekleştirilen ’Yeditepe Huzur" uygulamasında 100 bin 521 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 225 şüpheli ile 79 yoklama kaçağı yakalandı.
Toplam da 271 bin TL para cezası kesildi
7 bin 319 araç ile 81 motosiklet kontrol edildi, 232 araca işlem yapıldı, 48 araç trafikten men edildi, 268 bin 94 lira para cezası kesildi. Denetimlerde, bin 524 iş yeri denetlendi, 4 iş yerine işlem yapıldı, 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
Ruhsatsız 24 tabanca ve tüfek ile 148 fişek ele geçirilen uygulamada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen paraya el konuldu.