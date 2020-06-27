İstanbul'da huzur uygulaması: 3 saatte 10 bin kişiye GBT yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü öncülüğünde Narkotik Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle kent genelinde uygulama düzenlendi.

Polis ekipleri, şüpheli kişilere yönelik araçları tek tek durdurarak Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yaptı.

10 BİN KİŞİYE GBT YAPILDI

Kentin en önemli noktalarında düzenlenen denetlemede 10 bin 276 kişinin GBT’si sorgulanırken, araması olan 35 kişi, suç ve suç unsuruyla yakalanan 3 şüpheli de gözaltın alındı.

Uygulamada şüpheli bulunan araçlar tek tek durdurularak arandı.

Uygulamada 3 bin 705 araç, 114 motosiklet denetlenirken 77 araç ile 181 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı, 15 araç ise trafikten men edildi. Akşam saat 20.00 sularında başlayan huzur uygulaması aranan 21 araç yakalanırken, toplam kesilen trafik cezası ise 138 bin 213 TL oldu.



Uygulama kapsamında vatandaşın huzur ve güvenini sağlanması için 624 iş yeri de denetlenirken, 5 işletme hakkında cezai işlem uygulandı.

Uygulamada şüpheli bulunan araçlar tek tek durdurularak arandı.

İş yerlerindeki denetimlerde şüpheli şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde kontrolleri yapılırken 3 kurusıkı silah, 2 tabanca, 15 adet fişek, 1 bıçak, 73 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamada şüpheli bulunan araçlar tek tek durdurularak arandı.