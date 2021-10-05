Gündem Kimyasal maddeden etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı
İSTANBUL

Kimyasal maddeden etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı

İkitelli Galvano Teknik Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çalışma yaptıkları sırada kimyasal maddeden etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul İkitellide kimyasal maddeden etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı
Kimyasaldan etkilenen 11 kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İkitelli Galvano Teknik Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, işçilerin asitli siyanürü karıştırmasından tepkime yapması sonucu 11 kişi kimyasal maddeden etkilendi. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İkitelli'de iş yerinde kimyasal maddeden etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı
İkitelli'de iş yerinde kimyasal maddeden etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı

Kimyasaldan etkilenen 11 kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen işçilerin hastanedeki tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili polis inceleme başlattı. İşçilerin yakınları hastane önünde yoğun kalabalık oluşturdu.

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