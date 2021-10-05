Kimyasallar Avrupa’dan

İdlib’in Han Şeyhun kentinde 2017 yılındaki kimyasal saldırı öncesinde Avrupalı şirketlerden Suriye’ye büyük miktarlarda kimyasal ihraç edildiği belgelendi. Bu şirketler arasında, 2014 yılında İsviçre üzerinden 5 bin kilogram izopronol ihraç eden Alman şirketleri de bulunuyor. Belçikalı şirketlerin ise Suriye’ye 24 kamyon kimyasal madde ihraç etti.
YASAĞA RAĞMEN SATTILAR
- Büyük skandal, El Cezire televizyonun hazırladığı, “Ölüm Anlaşmaları” belgeselinde tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarıldı. Araştırma kapsamında bir dizi Avrupa şirketini içeren satış anlaşmalarını gösteren belgeler elde edildi. Söz konusu şirketlerin Suriye rejime malzeme ihracatını yasaklayan Avrupa kararını ihlal ettiklerine vurgu yapıldı. Avrupalı şirketlerin Suriye rejimine kimyasal tedarik etmedeki rollerinin kesinliği ise tespit edildi. Herhangi bir yaptırım uygulanmayan şirketlerin kimyasalları hala Suriye rejimine gönderdiği iddia ediliyor.