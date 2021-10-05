Gündem CHPde kadına şiddet bitmiyor Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kadın danışmanını tokatladı
ANKARA

CHP’de kadına şiddet bitmiyor: Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kadın danışmanını tokatladı

CHP’de art arda yaşanan taciz ve tecavüz olaylarına bir yenisi daha eklendi. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, TBMM’de birlikte çalıştığı kadın danışmanı dövdüğü öne sürüldü. Mağdur kadının Hüseyin Yıldız'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP’de kadına şiddet bitmiyor ​
Hüseyin Yıldız

Taciz, tecavüz ve kadına şiddet skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP, bir kez daha dayak iddiasıyla çalkalandı. Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın kadın danışmanını dövdüğü öne sürüldü.

İddialara göre, Yıldız özel danışmanı E.Ş’ye kendisini işten çıkaracağını söyledi. Kadın danışman E.Ş. ise kendisini işten çıkaramayacağını, elinde ses kayıtları olduğunu belirtti. Bunun üzerine Yıldız ile E.Ş. arasında tartışma çıktığı, Yıldız’ın danışmanına tokat attığı iddia edildi.

Yıldız'ın tokatladığı E.Ç, polise verdiği ifadede CHP milletvekili tarafından uğradığı saldırıyı detaylı bir şekilde anlattı.

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YÜKSEK SESLE UYARMIŞ

Telefonla ulaştığımız Yıldız, iddiaları reddetti. Yıldız, danışmanı ile Aydın’dan gelen bir partilinin odada tartıştığını, kendisinin de onları yüksek sesle uyardığını söyledi.

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Öte yandan kadın çalışanını tokatlayan CHP Aydın Milletvekili Yıldız'ın, temmuz ayında yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesi lehine onlarca paylaşım yaptığı tespit edildi.

Taciz, tecavüz skandalları karşısında sessiz kalan CHP Genel Merkezi'nin kadın danışmanına şiddet uygulayan Hüseyin Yıldız hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

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