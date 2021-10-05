​Ya şiddet var ya da İslam düşmanlığı: Filmlerin yüzde 85’i zararlı

Dijital mecralarda günde 7 saati aşkın vakit geçiren gençlerin izlediği dizi ve filmlerin yüzde 85’i zararlı içerikler barındırırken çok az bir kısımda sevgi ve dostluk temaları işleniyor. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı, çocukların ve gençlerin karşı karşıya kalabileceği dijital tehlikelere ilişkin yapılan bir araştırmayı raporlaştırdı. Raporda, özellikle gençlerin yoğun olarak izlediği dizi ve filmlerdeki tehlikeli içeriklere dikkat çekiliyor.

Türkiye’de yoğun şekilde izlenen 13 sinema filmi, 9 çizgi film ve 4 müzik klibinde İslamofobik içerikler tespit edildi.

MİLLİ DEĞERLERE TAHRİBAT

Buna göre genç kuşak dijital dünyada taciz, siber zorbalık, inanca ve değerlere hakaret, şiddet ve cinsel içerikler, propaganda gibi risklerle karşı karşıya. Öte yandan bu risk ve tehditlerin milli, manevi ve ahlaki değerleri tahrip etmeyi ve değerlere yabancılaştırmayı hedefliyor. Raporda, dijital mecralardaki risk ve tehlikelere ilişkin istatistikler de yer aldı. Buna göre, Türkiye’de gençler, bir gün içerisinde dijital mecralarda 7 saat 9 dakika vakit geçiriyor. Gençlerin izlediği dizi ve filmlerin sadece çok küçük bir bölümünde sevgi, dostluk ve sorumluluk temalarını içerirken, dizi ve filmler yüzde 85 oranla gençleri tehlikeli durumlara sokabilecek ifade ve görseller içeriyor.

TEDBİR ALINMASI GEREKİYOR

Karşılaşılan bu risk ve tehditlerin özellikle çocuk ve gençlerin zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkilediği kaydedilirken, her açıdan sağlıklı bir toplumun inşa edilebilmesi için dijital dünyanın olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak tedbirlerin alınmasının zorunla hale geldiği vurgulandı. Gençlerin dijital mecralarda ve oyunlarda geçirdikleri süreler arttıkça tehlikelerin de o kadar arttığına işaret edilen raporda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın olumsuz içerikler konusunda gençlerin farkındalığını artırmak için hayata geçirdiği “Farkındayız” projesine dikkat çekildi. Proje kapsamında açılan web site üzerinden İslamofobi, şiddet, cinsellik vb. konuların yer aldığı içerikler hakkında bilgi alınabileceği ve bildirim yapılabileceği ifade edildi.