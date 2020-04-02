İstanbul Süryani Kadim Vakfı'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira bağış

İstanbul Süryani Kadim Vakfının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın Kovid-19 salgını nedeniyle başlattığı kampanyaya, İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Metropolitliği ve Vakfı adına 100 bin lira bağışla destek veriyoruz. Salgının bir an önce bitmesi için dua ediyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet, hastalara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanımızın Covid-19 salgını nedeniyle başlattığı kampanyaya, İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Metropolitliği ve Vakfı adına 100.000 TL bağışla destek veriyoruz. Salgının bir an önce bitmesi için dua ediyor, vefat edenlere Allah’tan rahmet, hastalara acil şifalar diliyoruz. — İstanbul Süryani Kadim Vakfı (@KadimVakf) April 2, 2020

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