Dünya Diyanet İşleri Başkanlığı Zekatları Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyası kapsamında toplayıp hak sahiplerine ulaştırabiliriz
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Diyanet İşleri Başkanlığı: Zekatları ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyası kapsamında toplayıp hak sahiplerine ulaştırabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına bir destek de Diyanet’ten geldi. Din İşleri Yüksek Kurulu, zekatların, bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılmasının caiz olduğunu bildirdi. Küresel salgından dolayı pek çok kişinin zekat alabilecek konuma geldiği hatırlatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Din İşleri Yüksek Kurulu, dayanışma kampanyalarına yönelik açıklamada bulundu.

Kuruldan yapılan açıklamada, küresel salgın sebebiyle ilan edilen dayanışma kampanyalarına zekatla katkıda bulunma konusunda vatandaşlardan gelen sorular üzerine değerlendirme yapıldığı belirtildi. Zekatın, İslam dininin en önemli sosyal dayanışma ve yardımlaşma kurumlarından birisi olduğuna değinilen açıklamada, küresel salgından dolayı evde kalma zarureti sebebiyle pek çok kişinin işini sürdürme imkanı bulamadığı ve zekat alabilecek konuma geldiği hatırlatıldı.

ULAŞTIRILMASI CAİZDİR

Zekat şartlarını taşıyan Müslümanların yılda bir kez yerine getirmekle yükümlü oldukları ve bu durumun birtakım şartlara bağlı olduğuna değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Zekat, söz konusu kimselere mükellefler tarafından doğrudan verilebileceği gibi aracı bir organizasyon vasıtası ile vekaleten de ödenebilir. Açılan zekat hesabına zekat niyetiyle para yatırmakla da vekalet gerçekleşmiş sayılır. Bu çerçevede zekatların bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu tür kampanyalara zekatını yatıran mükellefin, yatırdığı meblağın ‘zekat’ olduğunu belirtmesi, yetkililerin de zekat fonunda toplanan bu paraların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda gereken hassasiyeti göstermesidir.”

TOPLUMSAL DAYANIŞMA

İnfak ve paylaşma bilincinin, müminin en önemli vasıflarından biri olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Böylesi zor zamanlarda imkanı olan mümin kardeşlerimizin yalnızca zekat vermekle yetinmeyip infak anlayışıyla hareket ederek Yüce Allah’ın kendisine lütfettiği malını başkalarıyla cömertçe paylaşması, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirecek, sıkıntıları hafifletecek, bela ve musibetlerin kalkmasına vesile olacak, toplumsal dayanışmaya büyük katkıda bulunacak, kuşkusuz malını bereketlendirecek, nefsini yüceltip arındıracak ve kalbini huzurla dolduracaktır.”

Vakit iyilik vakti

  • Türkiye Diyanet Vakfı’nca (TDV) daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için, “Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin; Zekatlarımız Türkiye İçin” ve “Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti; Beklenen Sensin” yardım kampanyaları başlatıldı. TDV’den yapılan açıklamada, ülkelerin ekonomisini ve toplumu maddi manevi olumsuz etkileyen salgın sürecinde, vakfın vatandaşların yanında yer almak ve umut olabilmek için çalıştığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakfın Mütevelli Heyeti 2’nci Başkanı İhsan Açık, TDV olarak yardım kampanyaları başlattıklarını bildirdi. Açık, kampanya kapsamında, zekat ve sadaka bağışlarıyla yurt genelinde tespit edilecek ihtiyaç sahiplerine alışveriş yardım kartı ve hijyen paketi dağıtıldığını aktardı. Açık, kampanyalara destek olmak isteyenlerin; BAĞIŞ yazıp 1379’a SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabileceği veya “bagis.tdv.org” adresinden, il ve ilçe merkezlerindeki müftülüklerde bulunan TDV şubelerinden, bankalardan, TDV bağış mobil uygulamalarından ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden katkı sağlayabileceği bilgisini verdi.

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