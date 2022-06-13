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POLİTİKA

İttifakta 'Akşener' kavgası: Bahadır Erdem'den HDP'ye 'Sınırınızı bilin' yanıtı

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, "Muhalefet mi İçişleri Bakanı mı açıkça cevap versin. İçişleri Bakanlığı'na mı özeniyor?" diyerek hedef aldı. Akşener'in yardımcısı Bahadır Erdem, ittifak ortaklarına Twitter'dan yanıt vererek, "Sınırınızı bilin" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İttifakta Akşener kavgası: Bahadır Erdemden HDPye Sınırınızı bilin yanıtı
Meral Danış Beştaş - Bahadır Erdem

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, geride kalan gün Bursa ve İstanbul'da terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' için provokasyon yürüyüşü düzenledi.

HDP’ye yürüyüş talimatı PKK’dan
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HDP’ye yürüyüş talimatı PKK’dan

İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in Kadıköy'deki yürüyüşe ilişkin yaptığı paylaşım, ittifak ortakları HDP'yi rahatsız etti.

İTTİFAKTA KAVGA: "AKŞENER MUHALEFET Mİ BAKANLIĞA MI ÖZENİYOR"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Meral Hanım muhalefet mi İçişleri Bakanı mı açıkça cevap versin. İçişleri Bakanlığı'na mı özeniyor?" dedi.

İYİ Parti HDP'nin yolunu izliyor
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İYİ Parti HDP'nin yolunu izliyor

HDP İYİ PARTİ'Yİ KIZDIRDI: SINIRINIZI BİLİN

Beştaş'ın sözlerinden rahatsız olan Akşener'in yardımcısı Bahadır Erdem, Twitter hesabından ittifak ortaklarına yanıt verdi.

Erdem yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü pkkya, terör örgütü diyemeyenler şunu unutmasın! Terör ya da teröristi savunup, propaganda yapmak insan haklarının arkasına gizlenemez, savunulamaz! Sınırınızı bilin!" dedi.

BİR TEPKİ DE AKŞENER'İN YEĞENİNDEN

Tartışmalara bir de İYİ Parti Sakarya Milletvekili ve Akşener'in yeğeni olan Ümit Dikbayır da katıldı. Dikbayır, "Terör propagandasını barış diye pazarlamanız da, Kürt vatandaşlarımızın oyunun ipoteğiniz altında olduğunu zannetmeniz de ayrı bir hadsizlik. Bebek katiline özenenlerin sözleri hem bizim için hem de Kürt vatandaşlarımız için yok hükmündedir!" ifadelerini kullandı.

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