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POLİTİKA

İttifakta 'HDP' çatlağı: Kılıçdaroğlu 'PKK ile bağ yok' Akşener 'Var' dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'ye yüklendi. Kendisine yöneltilen 'HDP'siz nasıl iktidar olacaksınız' sorusuna, "HDP varsa biz olmayız" diyerek yanıt veren Akşener, HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyamadığını söyledi. İYİ Parti'nin ittifak ortağı CHP ise her fırsatta HDP'nin PKK ile herhangi bir bağı olmadığını öne sürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İttifakta HDP çatlağı: Kılıçdaroğlu PKK ile bağ yok Akşener Var dedi
Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

2023 yılında yapılacak seçimlere değinen Akşener, kendisine yöneltilen 'HDP'siz nasıl iktidar olacaksınız' sorusuna, ittifak ortaklarına yüklenerek cevap verdi.

"HDP İLE MASADA DEĞİLİZ"

Altı parti liderinin bir araya geldiği ve bildiri imzaladığı toplantıları örnek gösteren Akşener, "HDP ile o masada değiliz." diye konuştu.

"HDP PKK İLE ARASINA MESAFE KOYAMIYOR"

HDP'nin masada olması durumunda kendilerinin olmayacağını belirten Akşener, "HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyamadığını görüyoruz. HDP'ye oy veren vatandaşları PKK'lılıkla suçlamıyoruz." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU HDP-PKK İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Akşener'in açıklamaları, ittifak ortakları CHP'nin HDP ile PKK arasındaki bağı her fırsatta inkar etmesini akıllara getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye açılan kapatma davası sonrasında, "Siyasi partileri topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil" diyerek sayısız delile rağmen ittifak ortaklarının teröre bulaşmadığını savunmuştu.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "HDP içinde terör bağlantılı insanlar olabilir, bu durum partiyi terörist yapmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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