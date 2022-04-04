İttifakta 'HDP' çatlağı: Kılıçdaroğlu 'PKK ile bağ yok' Akşener 'Var' dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

2023 yılında yapılacak seçimlere değinen Akşener, kendisine yöneltilen 'HDP'siz nasıl iktidar olacaksınız' sorusuna, ittifak ortaklarına yüklenerek cevap verdi.

"HDP İLE MASADA DEĞİLİZ"

Altı parti liderinin bir araya geldiği ve bildiri imzaladığı toplantıları örnek gösteren Akşener, "HDP ile o masada değiliz." diye konuştu.

"HDP PKK İLE ARASINA MESAFE KOYAMIYOR"

HDP'nin masada olması durumunda kendilerinin olmayacağını belirten Akşener, "HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyamadığını görüyoruz. HDP'ye oy veren vatandaşları PKK'lılıkla suçlamıyoruz." diye konuştu.

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Akşener'in açıklamaları, ittifak ortakları CHP'nin HDP ile PKK arasındaki bağı her fırsatta inkar etmesini akıllara getirdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye açılan kapatma davası sonrasında, "Siyasi partileri topluma farklı şekillerde tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil" diyerek sayısız delile rağmen ittifak ortaklarının teröre bulaşmadığını savunmuştu.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "HDP içinde terör bağlantılı insanlar olabilir, bu durum partiyi terörist yapmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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