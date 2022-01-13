Gündem İYİ Parti ve HDPden Mecliste yan yana ilk kare
POLİTİKA

İYİ Parti ve HDP’den Meclis’te yan yana ilk kare

HDP, CHP ve İYİ Parti'li vekiller, terör bağlantılarıyla gündemden düşmeyen Tabipler Birliği'nin Başkanı Şebnem Korur Fincancı öncülüğünde TBMM'de bir araya geldi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda gerçekleştirilen toplantıda, İYİ Parti'liler ve HDP'liler Meclis'te ilk kez yan yana poz verdi.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
İYİ Parti ve HDP’den Meclis’te yan yana ilk kare
CHP, İYİ Parti ve HDP'den Meclis'te ortak basın toplantısı.

Sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin HDP, CHP ve İYİ Parti'li vekillerin katılımıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi.

TABİPLER BİRLİĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE

Toplantı, terör bağlantılarıyla gündemden düşmeyen Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) öncülüğünde gerçekleştirildi.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı da toplantıda açıklamalarda bulundu.

HDP-İYİ PARTİ BİR ARADA

Toplantıda, İYİ Parti ve HDP, Meclis çatısı altında ilk kez aynı karede yer aldı.

İYİ Parti'yi Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu temsil etti. HDP'den ise Ayşe Sürücü, Habip Eksik, Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sait Dede ve Züleyha Gülüm toplantıda bulundu.

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