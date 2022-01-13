İYİ Parti ve HDP’den Meclis’te yan yana ilk kare

Sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin HDP, CHP ve İYİ Parti'li vekillerin katılımıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi.
TABİPLER BİRLİĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE
Toplantı, terör bağlantılarıyla gündemden düşmeyen Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) öncülüğünde gerçekleştirildi.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı da toplantıda açıklamalarda bulundu.
HDP-İYİ PARTİ BİR ARADA
Toplantıda, İYİ Parti ve HDP, Meclis çatısı altında ilk kez aynı karede yer aldı.
İYİ Parti'yi Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu temsil etti. HDP'den ise Ayşe Sürücü, Habip Eksik, Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sait Dede ve Züleyha Gülüm toplantıda bulundu.