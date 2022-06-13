HDP’ye yürüyüş talimatı PKK’dan

PKK/KCK terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi Duran Kalkan’ın, “Selahattin Erdem” takma adıyla örgüte müzahir bir basın yayın organında yazı kaleme aldığı belirlendi. Kalkan, yazısında, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusundaki tutumunu eleştirdi.

Demokrat olmanın tek ölçütünün AK Parti ve MHP’ye karşı çıkmak olduğunu savunan Kalkan, “Bu da somut olarak 12 Haziran günü yapılacak Büyük Gemlik Yürüyüşüne katılımda ve desteklemede kendini gösterecektir” dedi.

GÜNDEM PKK elebaşı Duran Kalkan: Operasyonlar devam ederse savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacağız

'YÜRÜYÜN' TALİMATI

Kalkan, "Bu temelde herkesi, AKP-MHP iktidarının şantaj ve dayatmalarına boyun eğmeyerek, Kürt düşmanı soykırımcı zihniyet ve siyasete karşı çıkmaya, demokrasi sınavından başarıyla geçmeye davet ediyoruz. Yine imkanı olan herkesi de büyük Gemlik yürüyüşüne katılarak, faşizmi yıkma ve demokrasiyi kurma mücadelesinde yer almaya çağırıyoruz" diyerek HDP'ye talimat vermiş.

REKLAM

OYNAT 00:33 Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı: Bir HDP'li kargaşada polisin yüzüne yumruk attı HDP, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 'Gemlik Yürüyüşü' adı altında bir organizasyon düzenlendi.



Günler öncesinden çağrı yapan HDP, bugün İstanbul Kadıköy'de toplandı. PKK yandaşları, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için sloganlar atarken HDP'li bir kişinin polise yumruk attığı anlar da kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

AMAÇ İKİNCİ GEZİ PARKI

Terörist Kalkan’ın, yine örgüte müzahir bir televizyon kanalında 30 Mayıs’ta yayınlanan mülakatında Türkiye’nin yeni bir Gezi parkı eylemlerine ihtiyaç duyduğunu, söz konusu eylemlerin bir rol model olduğu ve yenilerinin gerçekleştirilmesi hususlarının öne çıktığı ortaya çıktı.

Duran Kalkan’ın bu talimatı sonrası, HDP’li milletvekilleri ve terör örgütüne müzahir grupların, Gezi parkı eylemlerine benzer çatışma ve kaos ortamı çıkartmak amacıyla Türkiye’nin bazı illerinden Bursa’nın Gemlik ilçesinde planlanan provokatif eyleme destek planlamalarını yaptığı tespit edildi.

106 KİŞİ YAKALANDI

Bursa’ya gitmek isteyenleri uğurlamak ve destek vermek amacıyla aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bin 753 kişi bazı illerde toplandı. Güvenlik güçlerince alınan tedbirler sayesinde terör yürüyüşüne izin verilmezken, başta milletvekilleri olmak üzere eyleme katılan örgüte müzahir kişilerce polise saldırı gerçekleştirildi. Kanuna aykırı eylem yapan 106 kişiyi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

REKLAM

Polise saldıran isimler arasında DBP’li Salihe Aydeniz’de bulunuyor. Daha önce de Van’da terör örgütünün talimatı doğrultusunda organize edilen eylemde polisin kolunu ısıran Aydeniz başta olmak üzere diğer milletvekilleriyle ilgili olarak da gerekli adli süreç başlatıldı.